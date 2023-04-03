Дмитрий Егоров: «Для меня «Броук» – умный хулиган, необычный, с надломленной психикой, со своим мнением»

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Дмитрий Егоров объяснил, что в его понимании значит быть «Броуком»

«Я вот думаю: кто для меня «Броук» в наших смысловых формах?

По мне – это умный хулиган, необычный, с надломленной психикой, со своим мнением. 

Он не отличник и не хорошист, не апологет сиюминутной моды, он может отличаться от приличных одноклассников, но он не тупица, не быдло, не нарик.

«Броук», если брать героев старых фильмов, это «Курьер». Надо стремиться в эту сторону», – написал президент «БроукБойз».

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