Дмитрий Егоров: «Для меня «Броук» – умный хулиган, необычный, с надломленной психикой, со своим мнением»

Дмитрий Егоров объяснил, что в его понимании значит быть «Броуком»

«Я вот думаю: кто для меня «Броук» в наших смысловых формах?

По мне – это умный хулиган, необычный, с надломленной психикой, со своим мнением.

Он не отличник и не хорошист, не апологет сиюминутной моды, он может отличаться от приличных одноклассников, но он не тупица, не быдло, не нарик.

«Броук», если брать героев старых фильмов, это «Курьер». Надо стремиться в эту сторону», – написал президент «БроукБойз».