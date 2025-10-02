Форвард «Амкала» Костюков прошел УМО для игры в Медиалиге. Нападающий получил перелом в шоу-матче с «Динамо» в ноябре 2024-го

Степан Костюков рассказал, что прошел УМО для игры в WINLINE Кубке Лиги.

«Есть неплохие новости: я прошел УМО», – написал форвард «Амкала »

Нападающий получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Сообщалось, что реабилитация Костюкова займет от 7 месяцев до года.

Форвард «Амкала» с открытым переломом – как он сейчас? Две операции, помощь «Динамо» и психолога