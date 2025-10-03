«Баста ставит себя выше остальных. Овчинников для него просто белозубый мужик». Егоров осудил поведение владельца СКА

Дмитрий Егоров высказался о конфликте Басты и Сергея Овчинникова .

Президент СКА и главный тренер «Альфа-Банки» устроили словесную перепалку во время матча WINLINE Кубка Медиалиги (5:0).

«Представляете, что Баста говорит Овчинникову , что он никто? Представьте, что Овчинников для Басты просто белозубый мужик. Давайте вспомним, кто такой Овчинников: лучший вратарь России, чуть ли не самый известный вратарь России. Сравнить можно только с Акинфеевым.

Он добивался успехов в Европе, был ассистентом тренера сборной России, был главным тренером, а сейчас один из руководителей тренерской академии РФС.

Кажется, что Баста сам рос на Сергее Овчинникове. Но теперь оказывается, что он никто. Забавно, что в такие неконтролируемые моменты из Басты вылезает не добряк, которым он хочет казаться, а человек, который ставит себя выше остальных. Это секрет его большого успеха.

Мне кажется, Баста – один из главных артистов современности в России. И это справедливо. И добряки такую империю вокруг себя построить вряд ли смогут», – заявил президент «БроукБойз ».