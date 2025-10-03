КДК присудил техническое поражение «Фанкому» в матче Кубка с «Уфой» из-за участия дисквалифицированного Федчука

«Фанкому» присудили техническое поражение в FONBET Кубке России.

«Уфа» оспорила результат матча с «Фанкомом » в Кубке из-за участия дисквалифицированного Артема Федчука. Встреча 4-го раунда Пути регионов завершилась победой «Фанкома» (1:1, 5:3 – по пенальти).

В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS), позднее дисквалификация была продлена. Ранее воспитанник «Спартака» в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело. Футболист должен выплатить клубу 10 млн рублей.

«Фанком» подал заявление на пересмотр решения КДК о дисквалификации Федчука во всех соревнованиях под эгидой РФС. Клуб основывал заявление на том, что есть решение судов общей юрисдикции, что «Чайка» обратилась в суды, чтобы Федчук исполнил решение CAS.

Но «Чайка» не учла, что в договоре с футболистом нельзя обращаться в суды общей юрисдикции и решение CAS остается единственным. Таким образом, Федчук обязан выполнять решение CAS. КДК пришел к выводу, что решение CAS должно быть категорически исполнено, заявление «Фанкома» осталось неудовлетворенным.

После рассмотрели протест «Уфы» на результат матча. «Фанком» говорил, что заявил футболиста, не зная о его дисквалификации. Но каждый клуб несет ответственность за заявку, он должен отслеживать все факты дисквалификации. «Фанком» сказал, что информации о дисквалификации не было.

Федчук дважды приглашался на заседание, но не принимал в нем участие, уведомляли его письменно о дисквалификации. Футболист обманул клуб, сказав, что он не имеет дисквалификации. Удовлетворили протест «Уфы», аннулировал результат, присудили победу «Уфе» и поражение «Фанкому», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, «Фанком» не сыграет в 5-м раунде Кубка страны. Это значит, что 4-й раунд остается рекордной стадией для любительских и медийных клубов.

За «Фанком» в Кубке выступали многие футболисты, регулярно играющие в WINLINE Медиалиге .

Таких игроков в заявке команды было более 10. В их числе Никита Кирсанов («Матч ТВ »), Диего Малания («Титан »), Артем Щербак (Fight Nights ), Валерий Соломаха («Народная Команда») и другие.

