  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • КДК присудил техническое поражение «Фанкому» в матче Кубка с «Уфой» из-за участия дисквалифицированного Федчука
5

КДК присудил техническое поражение «Фанкому» в матче Кубка с «Уфой» из-за участия дисквалифицированного Федчука

«Фанкому» присудили техническое поражение в FONBET Кубке России.

«Уфа» оспорила результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Артема Федчука. Встреча 4-го раунда Пути регионов завершилась победой «Фанкома» (1:1, 5:3 – по пенальти).

В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS), позднее дисквалификация была продлена. Ранее воспитанник «Спартака» в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело. Футболист должен выплатить клубу 10 млн рублей.

«Фанком» подал заявление на пересмотр решения КДК о дисквалификации Федчука во всех соревнованиях под эгидой РФС. Клуб основывал заявление на том, что есть решение судов общей юрисдикции, что «Чайка» обратилась в суды, чтобы Федчук исполнил решение CAS.

Но «Чайка» не учла, что в договоре с футболистом нельзя обращаться в суды общей юрисдикции и решение CAS остается единственным. Таким образом, Федчук обязан выполнять решение CAS. КДК пришел к выводу, что решение CAS должно быть категорически исполнено, заявление «Фанкома» осталось неудовлетворенным.

После рассмотрели протест «Уфы» на результат матча. «Фанком» говорил, что заявил футболиста, не зная о его дисквалификации. Но каждый клуб несет ответственность за заявку, он должен отслеживать все факты дисквалификации. «Фанком» сказал, что информации о дисквалификации не было.

Федчук дважды приглашался на заседание, но не принимал в нем участие, уведомляли его письменно о дисквалификации. Футболист обманул клуб, сказав, что он не имеет дисквалификации. Удовлетворили протест «Уфы», аннулировал результат, присудили победу «Уфе» и поражение «Фанкому», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, «Фанком» не сыграет в 5-м раунде Кубка страны. Это значит, что 4-й раунд остается рекордной стадией для любительских и медийных клубов.

За «Фанком» в Кубке выступали многие футболисты, регулярно играющие в WINLINE Медиалиге.

Таких игроков в заявке команды было более 10. В их числе Никита Кирсанов («Матч ТВ»), Диего Малания («Титан»), Артем Щербак (Fight Nights), Валерий Соломаха («Народная Команда») и другие.

Главную сенсацию Кубка могут снять с турнира – любители из Кирова под угрозой

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ. Новости»
logoЛФК «Титан»
logoУфа
Артур Григорьянц
logoFight Nights
logoФанком
КДК РФС
logoНародная Команда
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoФК Матч ТВ
logoАртем Федчук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубковые матчи «БроукБойз» и «Амкала» посмотрело почти 4 млн человек
1сегодня, 13:26
«Баста ставит себя выше остальных. Овчинников для него просто белозубый мужик». Егоров осудил поведение владельца СКА
12сегодня, 10:19
Форвард «Амкала» Костюков прошел УМО для игры в Медиалиге. Нападающий получил перелом в шоу-матче с «Динамо» в ноябре 2024-го
1вчера, 19:32
Батраков об игре в Медиалиге: «За «Банку» бы сыграл, наверное»
5вчера, 18:55
«Это просто ######. Эти слухи, кроме «Амкала», где-то ходят?» Станос о словах Германа про возможное закрытие Lit Energy
1вчера, 17:10
Герман Эль Класико: «Ходят слухи, если Lit Energy снова не дойдет до финальных стадий, то у Литвина не будет интереса поддерживать команду»
вчера, 16:17
Станос о результатах Lit Energy: «Неожиданно, что мы не вышли с первого места из группы»
вчера, 14:02
Егоров о «Спартаке»: «Чем я очаровывался, уже во всем разочаровался. Там больше нет ничего, кроме цветов»
49вчера, 11:56
Маврин о конфликтах: «Искусственно я ни с кем не скандалю. Но когда соперники хотят отнять кусок хлеба моей семьи, я завожусь»
вчера, 10:48
Егоров о Ямале: «Мендеш вышвырнул его из игры. Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси»
41вчера, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
5вчера, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
4вчера, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01