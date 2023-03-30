Федотов о реванше ЦСКА – 2Drots: «С удовольствием. Шоу получилось, соперник заслуженно победил»

не против реванша ЦСКА против 2Drots.

На прошлой неделе армейцы проиграли чемпиону (1:2) в товарищеском матче.

– Шоу получилось.

– Чувствительное поражение?

– Ну, конечно. А бывают нечувствительные поражения?

– Что‑то отработали? Что‑то понравилось?

– Хорошо потренировались, хорошо побегали. Да, не все вместе, не было командной динамики. Есть вопросы к взаимодействию.

– На сколько процентов играли?

– Знаете, проценты не определяются. Обычно, чем ты хуже играешь, тем процент выше.

– Какое место 2Drots заняли бы в Мир ?

– Когда будут – тогда и поговорим. 2Drots – молодцы. Тот уровень единоборств и футбола, что они показали, был очень достойным для этого шоу. Они бежали и взаимодействовали, реализовали свои моменты и заслуженно победили.

– Будет ли реванш?

– С удовольствием, – сказал главный тренер .

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!» Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА