Федотов о реванше ЦСКА – 2Drots: «С удовольствием. Шоу получилось, соперник заслуженно победил»
Владимир Федотов не против реванша ЦСКА против 2Drots.
На прошлой неделе армейцы проиграли чемпиону Winline Медиалиги (1:2) в товарищеском матче.
– Шоу получилось.
– Чувствительное поражение?
– Ну, конечно. А бывают нечувствительные поражения?
– Что‑то отработали? Что‑то понравилось?
– Хорошо потренировались, хорошо побегали. Да, не все вместе, не было командной динамики. Есть вопросы к взаимодействию.
– На сколько процентов играли?
– Знаете, проценты не определяются. Обычно, чем ты хуже играешь, тем процент выше.
– Какое место 2Drots заняли бы в Мир РПЛ?
– Когда будут – тогда и поговорим. 2Drots – молодцы. Тот уровень единоборств и футбола, что они показали, был очень достойным для этого шоу. Они бежали и взаимодействовали, реализовали свои моменты и заслуженно победили.
– Будет ли реванш?
– С удовольствием, – сказал главный тренер ЦСКА.
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