Федотов о реванше ЦСКА – 2Drots: «С удовольствием. Шоу получилось, соперник заслуженно победил»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Владимир Федотов не против реванша ЦСКА против 2Drots.

На прошлой неделе армейцы проиграли чемпиону Winline Медиалиги (1:2) в товарищеском матче.

– Шоу получилось.

– Чувствительное поражение?

– Ну, конечно. А бывают нечувствительные поражения?

– Что‑то отработали? Что‑то понравилось?

– Хорошо потренировались, хорошо побегали. Да, не все вместе, не было командной динамики. Есть вопросы к взаимодействию.

– На сколько процентов играли?

– Знаете, проценты не определяются. Обычно, чем ты хуже играешь, тем процент выше.

– Какое место 2Drots заняли бы в Мир РПЛ?

– Когда будут – тогда и поговорим. 2Drots – молодцы. Тот уровень единоборств и футбола, что они показали, был очень достойным для этого шоу. Они бежали и взаимодействовали, реализовали свои моменты и заслуженно победили.

– Будет ли реванш?

– С удовольствием, – сказал главный тренер ЦСКА.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!» Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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6 комментариев

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блокад блокадыч
Ответ Зелёный гопник
Только сыграйте в реванше основным составом и на полном серьёзе! И разнесите это медиамешок 10-0.
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Oleg Kostin
Ответ shadow82
Это как в игре на приставке - садишься играть с мелким с чувством превосходства, на расслабоне и через пару минут начинаешь уже рубиться всерьёз, при этом, делая вид, что ты до сих пор на расслабоне и играешь в полсилы))
ну там игры буков были больше, чем настоящий футбол
+1
-1
0
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Зелёный гопник
Только сыграйте в реванше основным составом и на полном серьёзе! И разнесите это медиамешок 10-0.
+1
0
+1
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инок
Что надо сделать, что бы медиалигу перестали пиарить и тащить на главную. Сколько вам там буки проплатили...
+2
-1
+1
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shadow82
Это как в игре на приставке - садишься играть с мелким с чувством превосходства, на расслабоне и через пару минут начинаешь уже рубиться всерьёз, при этом, делая вид, что ты до сих пор на расслабоне и играешь в полсилы))
+9
0
+9
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Артемий Патрикеев
Стоит поучиться ответам, никаких отмазок, хотя все понимают что и состав не оптимальный и мотивация разная, красавец Федотов
+15
-2
+13
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