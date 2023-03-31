Тарасов о тренере 2Drots Кузнецове: «Думаю, после этих игр кто-то должен обратить внимание»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов считает, что тренер 2Drots Кузнецов может тренировать в Мир РПЛ.

– Дмитрий Кузнецов – недооцененный тренер? Выигрывает все титулы в медиафутболе, обыгрывает ЦСКА, но его никуда не приглашают.

– На него стоит обратить внимание, потому что я его знаю достаточно хорошо.

Если у него есть желание работать в профессиональном футболе, то я думаю, что у него все возможности для этого есть. Думаю, после этих игр кто-то должен обратить внимание, ему надо только это доказывать.

Но в третьем сезоне Медиалиги ему будет тяжело, потому что «Родина Медиа» ждет 2Drots.

– Дмитрий Кузнецов мог бы тренировать команду Российской Премьер-Лиги?

– Почему нет? Я не вижу никаких преград, – сказал экс-футболист «Локомотива» и сборной России, а также руководитель и игрок медиафутбльного клуба «Родина Медиа».

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3 комментария

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NottinghamForest
Молодой перспективный тренер. Пора обратить внимание
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Number_2
Обратить внимание на что?))
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Иван Чеховъ
Зачем у него вообще что-то спрашивать?
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