Тарасов о тренере 2Drots Кузнецове: «Думаю, после этих игр кто-то должен обратить внимание»

Дмитрий Тарасов считает, что тренер 2Drots Кузнецов может тренировать в Мир РПЛ.

– Дмитрий Кузнецов – недооцененный тренер? Выигрывает все титулы в медиафутболе, обыгрывает ЦСКА, но его никуда не приглашают.

– На него стоит обратить внимание, потому что я его знаю достаточно хорошо.

Если у него есть желание работать в профессиональном футболе, то я думаю, что у него все возможности для этого есть. Думаю, после этих игр кто-то должен обратить внимание, ему надо только это доказывать.

Но в третьем сезоне Медиалиги ему будет тяжело, потому что «Родина Медиа» ждет 2Drots.

– Дмитрий Кузнецов мог бы тренировать команду Российской Премьер-Лиги?

– Почему нет? Я не вижу никаких преград, – сказал экс-футболист «Локомотива» и сборной России, а также руководитель и игрок медиафутбльного клуба «Родина Медиа».