Дьяков и Соснин не перейдут в «Титан». Ранее футболисты покинули «БроукБойз»

Шамиль Курбанов рассказал, что Виталия Дьякова и Антона Соснина не будет в « ».

«Отношусь к ним с симпатией, они в любом случае усиление, но у «Титана» и так достаточное количество игроков.

Не скрою, есть проблемная позиция центрального защитника, которую мы старательно пытаемся закрыть. Но это будут немного другого формата игроки», – сказал Шама.

Вероятно, Дьяк и Сос перейдут в .

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