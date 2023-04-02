Дьяков и Соснин не перейдут в «Титан». Ранее футболисты покинули «БроукБойз»
Шамиль Курбанов рассказал, что Виталия Дьякова и Антона Соснина не будет в «Титане».
«Отношусь к ним с симпатией, они в любом случае усиление, но у «Титана» и так достаточное количество игроков.
Не скрою, есть проблемная позиция центрального защитника, которую мы старательно пытаемся закрыть. Но это будут немного другого формата игроки», – сказал Шама.
Вероятно, Дьяк и Сос перейдут в GOATS.
Дьяков и Соснин покинули «БроукБойз»
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