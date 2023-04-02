Дьяков и Соснин не перейдут в «Титан». Ранее футболисты покинули «БроукБойз»

Теги Антон Соснин Шамиль Курбанов Виталий Дьяков Winline Медиалига GOATS БроукБойз возможные трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Шамиль Курбанов рассказал, что Виталия Дьякова и Антона Соснина не будет в «Титане».

«Отношусь к ним с симпатией, они в любом случае усиление, но у «Титана» и так достаточное количество игроков.

Не скрою, есть проблемная позиция центрального защитника, которую мы старательно пытаемся закрыть. Но это будут немного другого формата игроки», – сказал Шама.

Вероятно, Дьяк и Сос перейдут в GOATS.

Дьяков и Соснин покинули «БроукБойз»

Виталий Дьяков: «Сегодня я ушел из «Броуков»! Переход из профессионального футбола в медиа оказался очень интересным!»

Таблица трансферов медиафутбола

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