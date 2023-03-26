Дьяков и Соснин покинули «БроукБойз». Вероятно, Виталий перейдет в «Титан»

Виталий Дьяков и Антон Соснин покинули « ».

Дмитрий Егоров сообщил, что основная причина – сборная МФЛ и ультиматумы, названных игроков, не совпадающие с требованиями спонсора и интересами клуба.

«Конечной станцией стала поездка Дьяка и Райзена в Самару на матч сборной МФЛ, после которого продолжение сотрудничества стало невозможным», – написал президент «БроукБойз».

Райзен утверждает, что никаких ультиматумов не было, первостепенная причина в другом, позже все подробно объяснят в ролике.

«Сос и Дьяк покидают команду. Исключительно наше решение, Соса сняли с поста главного тренера, ему было предложено остаться в качестве игрока и помощника, он это предложение не принял.

Что касается будущего ребят, тут все предельно ясно, я уже дал контакт Дьяка « » и, скорее всего, он будет там, больше из команды никого не кикают, я очень надеюсь что все остальные игроки останутся в коллективе.

Но вероятность их ухода вслед за Сосом есть. Соса я не хотел терять, от слова совсем, но решение поменять тренера было категоричным», – написал президент «БроукБойз» в своем телеграм-канале.

Дьяков и Соснин находились в «БроукБойз» с самого основания клуба. Они отыграли МФЛ-1, МКС-2022, МФЛ-2.

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