Георгий Тигиев: «Я ушел из «Броуков», потому что из команды решили убрать Дьякова и Соснина»
Георгий Тигиев рассказал об уходе из «БроукБойз».
Сегодня 27-летний защитник присоединился к Final Fights.
– Были еще варианты, помимо Fight Nights?
– С Дьяковым и Сосниным могли вместе присоединиться к «Титану», но не присоединились
– А тебе «Титан» не интересен?
– Дело не в этом. Я в переговорах не участвовал, их вели Дьяк и Сос
– Говорят, ты ушел из «БроукБойз» из-за ситуации со сборной…
– Я ушел, потому что из команды решили убрать Дьяка и Соса
– Ты их поддержал?
– Не то чтобы поддержал. Но получается, что так
– Хачатурян писал, что вы должны были уйти еще летом
– Может быть, не знаю. То, что мы должны были уйти еще летом… Обидно как-то. Ну, это его мнение
– Общался с руководством после ухода?
– С Райзеном и Егоровым попрощался только по смс. С Хачатуряном тоже говорил, был вариант остаться, но я принял другое решение, – сказал новичок Fight Nights.
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