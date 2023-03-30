Георгий Тигиев: «Я ушел из «Броуков», потому что из команды решили убрать Дьякова и Соснина»

Георгий Тигиев рассказал об уходе из «БроукБойз».

Сегодня 27-летний защитник присоединился к Final Fights.

– Были еще варианты, помимо Fight Nights?

– С Дьяковым и Сосниным могли вместе присоединиться к « », но не присоединились

– А тебе «Титан» не интересен?

– Дело не в этом. Я в переговорах не участвовал, их вели Дьяк и Сос

– Говорят, ты ушел из « » из-за ситуации со сборной…

– Я ушел, потому что из команды решили убрать Дьяка и Соса

– Ты их поддержал?

– Не то чтобы поддержал. Но получается, что так

– Хачатурян писал, что вы должны были уйти еще летом

– Может быть, не знаю. То, что мы должны были уйти еще летом… Обидно как-то. Ну, это его мнение

– Общался с руководством после ухода?

– С Райзеном и Егоровым попрощался только по смс. С Хачатуряном тоже говорил, был вариант остаться, но я принял другое решение, – сказал новичок .