«Фатальная ошибка – считать ушедших игроков звездами». Хачатурян о «Броуках»

Артем Хачатурян высказался об уходе лидеров «БроукБойз» из клуба.

Команду в этом месяце покинули тренер Антон Соснин и защитники Виталий Дьяков и Георгий Тигиев.

«Фатальная ошибка – считать ушедших игроков звездами.

Планирую их заменить другими медийными лицами. А также иными медийными частями тела. Например, на роль медийного носа предусмотрительно был приглашен еще в январе Табриз Ибрагимов.

Уход игроков может приблизить меня к полноценному продлению договора с «Броуками». Скорее всего, на следующей неделе мы продлимся до августа», – сказал советник президентов «БроукБойз».