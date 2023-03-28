«Фатальная ошибка – считать ушедших игроков звездами». Хачатурян о «Броуках»

Теги Антон Соснин Виталий Дьяков Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Артем Хачатурян высказался об уходе лидеров «БроукБойз» из клуба.

Команду в этом месяце покинули тренер Антон Соснин и защитники Виталий Дьяков и  Георгий Тигиев.

«Фатальная ошибка – считать ушедших игроков звездами.

Планирую их заменить другими медийными лицами. А также иными медийными частями тела. Например, на роль медийного носа предусмотрительно был приглашен еще в январе Табриз Ибрагимов.

Уход игроков может приблизить меня к полноценному продлению договора с «Броуками». Скорее всего, на следующей неделе мы продлимся до августа», – сказал советник президентов «БроукБойз».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Фатально называть ушедших людей футболистами…Сборище тунеядцев-блогеров, сбитых лётчиков и ноунеймов фатально называть командами…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий