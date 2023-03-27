«Мы в них заинтересованы. А еще есть пара бразильцев в рукаве». Градиленко о Соснине и Дьякове

Теги Антон Соснин Дмитрий Градиленко Виталий Дьяков Winline Медиалига GOATS БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Градиленко заявил, что GOATS очень заинтересованы в Соснине и Дьякове

Ранее оба игрока покинули «БроукБойз».

– Дмитрий Витальевич, что скажете по матчу ЦСКА2Drots?

– Я могу сказать, что мы, узнав вчера информацию о Дьякове и Соснине, очень заинтересовались. Конечно, мы очень сильная команда, но если мы договоримся с Виталием и Антоном о переходе, то станем вообще самыми сильными.

А еще у нас в рукаве есть 1-2 бразильца, которых еще никто кроме меня не видел. Я вообще не представляю, насколько мы сильны. А это покажет только турнир, и мы готовимся его, естественно, забирать. 

2Drots и ЦСКА меня не интересуют – меня интересуют только «Козлы», – сказал главный тренер GOATS.

Дьяков и Соснин покинули «БроукБойз». Вероятно, Виталий перейдет в «Титан»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий