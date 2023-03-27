«Мы в них заинтересованы. А еще есть пара бразильцев в рукаве». Градиленко о Соснине и Дьякове
Дмитрий Градиленко заявил, что GOATS очень заинтересованы в Соснине и Дьякове.
Ранее оба игрока покинули «БроукБойз».
– Дмитрий Витальевич, что скажете по матчу ЦСКА – 2Drots?
– Я могу сказать, что мы, узнав вчера информацию о Дьякове и Соснине, очень заинтересовались. Конечно, мы очень сильная команда, но если мы договоримся с Виталием и Антоном о переходе, то станем вообще самыми сильными.
А еще у нас в рукаве есть 1-2 бразильца, которых еще никто кроме меня не видел. Я вообще не представляю, насколько мы сильны. А это покажет только турнир, и мы готовимся его, естественно, забирать.
2Drots и ЦСКА меня не интересуют – меня интересуют только «Козлы», – сказал главный тренер GOATS.
Дьяков и Соснин покинули «БроукБойз». Вероятно, Виталий перейдет в «Титан»
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