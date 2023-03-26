Виталий Дьяков: «Сегодня я ушел из «Броуков»! Спасибо команде за этот год. Переход из проф. футбола в медиа оказался очень интересным!»

Виталий Дьяков официально объявил об уходе из «БроукБойз».

«Целый месяц ничего не выкладывал… Ушел в отпуск от «медийной жизни», хотя событий и новостей было много. Были игры за «Броуков», за сборную, большое интервью в «СЭ».

Сегодня я ушел из «Броуков»! Спасибо команде за этот год. Было много хорошего! Переход из проф. футбола в медиа оказался очень интересным для меня, я действительно получил удовольствие.

Моя футбольная жизнь в будет продолжаться», – написал экс-капитан «Броуков».

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