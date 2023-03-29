Нечай о сборной Медиалиги: «Интересно посмотреть на игроков, которые являются врагами, условно, как Пике и Рамос, а здесь Дьяков с Антоном Чужим»

Нечай высказался о сборной .

– Как тебе идея сборной МФЛ?

– Мне кажется, идея крутая. Я с удовольствием посмотрю, заценю. Мне как зрителю, я уже точно окончательно зритель медиафутбола, естественно, это не вызывает какой-то восторг, что я этого ждал, наконец, сборная появилась.

Но интересно посмотреть на игроков, которые являются врагами, условно, как Пике и Рамос играют за одну сборную, а здесь Дьяков с Антоном Чужим в одной команде.

– Если не Михалыч (Андрей Макаров, тренер «Денег» – прим. Sports.ru) и не Соснин, кто бы мог возлавить сборную МФЛ?

– Все очень хотели Градиленко, все его очень любят как медиаперсонажа, но я думаю, что у него очень большой ценник. Арам (Айрапетян, экс-тренер Reality – прим. Sports.ru) говорил, что он получает 500 тысяч в «Козлах», – сказал легендарный игрок «Амкала» и экс-тренер «Денег».

24 марта «Крылья Советов» разгромили команду звезд МФЛ в благотворительном матче на «Солидарность Арене» (4:0).