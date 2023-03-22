Ден Безопасность показал форму сборной Медиалиги. Вероятно, в ней команда сыграет в Самаре против «Крыльев»

Теги Крылья Советов Амкал Winline Медиалига Николай Осипов Финито Сборная Медиалиги Медиафутбол

Ден Безопасность опубликовал фото формы сборной Winline Медиалиги.

У сборной МФЛ оранжевая футболка с темными рукавами, а фамилия или никнейм игрока расположены под номером.

Вероятно, впервые эту форму увидим в матче с «Крыльями Советов».

Игра пройдет 24 марта на «Солидарность Арене», начало – в 18:00 (мск). Билеты продаются по цене 100 рублей.

«Вся вырученная с продаж сумма будет удвоена нашим партнером – компанией Winline – и направлена на лечение Никиты Финито», – написал президент Медиалиги Николай Осипов.

В начале марта стало известно, что у легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист проходит курс химиотерапии.

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