Ден Безопасность показал форму сборной Медиалиги. Вероятно, в ней команда сыграет в Самаре против «Крыльев»

Ден Безопасность опубликовал фото формы сборной .

У сборной МФЛ оранжевая футболка с темными рукавами, а фамилия или никнейм игрока расположены под номером.

Вероятно, впервые эту форму увидим в матче с «Крыльями Советов».

Игра пройдет 24 марта на «Солидарность Арене», начало – в 18:00 (мск). Билеты продаются по цене 100 рублей.

«Вся вырученная с продаж сумма будет удвоена нашим партнером – компанией Winline – и направлена на лечение Никиты Финито», – написал президент Медиалиги Николай Осипов.

В начале марта стало известно, что у легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист проходит курс химиотерапии.