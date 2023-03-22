Игроку «Амкала» Финито потребуется пересадка костного мозга. У него выявили лейкоз

Теги Амкал Благотворительность Здоровье Winline Медиалига Финито Медиафутбол

Защитник «Амкала» Никита Финито сообщил, что ему потребуется операция.

В марте у 30-летнего футболиста был выявлен острый миелоидный лейкоз.

«Ребята из «Амкала» сегодня сходили на типирование крови, чтобы их внесли в реестр потенциальных доноров костного мозга, а я узнал, что мне все-таки потребуется трансплантация. Я не организовывал никаких сборов до этого, но операция по трансплантации в России стоит около 1-1,5 млн рублей.

Возможно, получится сделать в Турции, там это лучше делают, но цены вряд ли будут ниже. Вы уже очень здорово помогли мне деньгами, спасибо вам большое, собрать нужно еще примерно столько же. Ну и важно будет найти донора, и чтобы все это дело прижилось нормально.

Делаться это будет все нескоро, через полгода минимум, сначала надо добиться стабильной ремиссии», – написал Финито.

У себя в телеграме он оставил реквизиты для всех желающих помочь ему со сбором средств, но позже добавил, что, возможно, трансплантация будет бесплатной.

«Так, возможно я поторопился со сбором. Сейчас мне сказали, что трансплантация бесплатная у нас все же. Но это в случае, если есть родной брат, потому что он идеальный донор.

И он у меня есть, старший, Леха. Вроде как он точно должен подойти, но для этого тоже нужно будет пройти необходимые анализы. Если все сложится удачно, то, как уже говорил, собранные деньги отдам на благотворительность», – сообщил Никита.

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8 комментариев

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Сергей Жарковский
Здоровья Никите и его семье!
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Мистер Блин
Ответ AlexZend
Вот так жизнь, вроде живёшь себе а тут бац и рак. Очень страшное испытание для всех людей кто с этим сталкивается. Здоровья
к сожалению, в последнее время таких людей увеличилось кратно, рак везде....стрессы, а питание и экология вообще никакие. вода дрянная. вот и результат. здоровья парню.
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stephan
Желаю победы над этой болезнью!!!
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Dario Alexys
Сил и стойкости Никите и его семье , он заслуживает того, чтобы жить долго и счастливо!
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выходец из убежища
Амкалом не интересуюсь, но видео по Football Manager у Никиты интересные. И вообще он всегда был одним из самых приятных и адекватных фиферов. Здоровья.
+8
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LOG MEG
Может взять у Тикнизяна, там только костный
(p.s. скорейшего выздоровления)
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-3
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В Иванов
Скорейшего выздоровления
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AlexZend
Вот так жизнь, вроде живёшь себе а тут бац и рак. Очень страшное испытание для всех людей кто с этим сталкивается. Здоровья
+14
0
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