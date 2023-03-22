Игроку «Амкала» Финито потребуется пересадка костного мозга. У него выявили лейкоз

Защитник «Амкала» сообщил, что ему потребуется операция.

В марте у 30-летнего футболиста был выявлен острый миелоидный лейкоз.

«Ребята из «Амкала» сегодня сходили на типирование крови, чтобы их внесли в реестр потенциальных доноров костного мозга, а я узнал, что мне все-таки потребуется трансплантация. Я не организовывал никаких сборов до этого, но операция по трансплантации в России стоит около 1-1,5 млн рублей.

Возможно, получится сделать в Турции, там это лучше делают, но цены вряд ли будут ниже. Вы уже очень здорово помогли мне деньгами, спасибо вам большое, собрать нужно еще примерно столько же. Ну и важно будет найти донора, и чтобы все это дело прижилось нормально.

Делаться это будет все нескоро, через полгода минимум, сначала надо добиться стабильной ремиссии», – написал Финито.

У себя в телеграме он оставил реквизиты для всех желающих помочь ему со сбором средств, но позже добавил, что, возможно, трансплантация будет бесплатной.

«Так, возможно я поторопился со сбором. Сейчас мне сказали, что трансплантация бесплатная у нас все же. Но это в случае, если есть родной брат, потому что он идеальный донор.

И он у меня есть, старший, Леха. Вроде как он точно должен подойти, но для этого тоже нужно будет пройти необходимые анализы. Если все сложится удачно, то, как уже говорил, собранные деньги отдам на благотворительность», – сообщил Никита.

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