Прокоп, Кутуз и Будаков вызваны в сборную Winline Медиалиги на матч с «Крыльями Советов»

Объявлен состав сборной на матч с «Крыльями Советов».

Вратари: («БроукБойз»), («Родина Медиа»).

Защитники: (GOATS), Акоп (Fight Nights), , Виталий Дьяков, Илья Давыдов (все – «БроукБойз»), Дмитрий Кузькин, Арсений Левшук (оба – «Амкал»), Артем Поникаров («Родина Медиа»).

Полузащитники: Максим Казанков (GOATS), Арсений Капитанов («БроукБойз»), Прокоп, Анатолий Катрич (оба – «Амкал»), Кирилл Бирюков, Дмитрий Лушников, Виталий Комисов, Евгений Севостьянов (все – «Титан»), Алекс Нани («Родина Медиа»), Вадим Цай (ФК «10»).

Нападающие: Норик Авдалян (Fight Nights), Даниил Макеев («БроукБойз»), Карат, Дуб (оба – «Амкал»), Хантер («Родина Медиа»), Кутуз («Титан»).

Матч пройдет 24 марта в Самаре на «Солидарность Арене». Начало игры в 18:00 (мск).

Вся вырученная с продаж сумма будет направлена на лечение Никиты Финито. В начале марта стало известно, что у легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист проходит курс химиотерапии.