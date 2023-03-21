Прокоп, Кутуз и Будаков вызваны в сборную Winline Медиалиги на матч с «Крыльями Советов»

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Объявлен состав сборной Winline Медиалиги на матч с «Крыльями Советов».

Вратари: Иван Зириков («БроукБойз»), Александр Будаков («Родина Медиа»).

Защитники: Никита Чичерин (GOATS), Акоп (Fight Nights), Георгий Тигиев, Виталий Дьяков, Илья Давыдов (все – «БроукБойз»), Дмитрий Кузькин, Арсений Левшук (оба – «Амкал»), Артем Поникаров («Родина Медиа»).

Полузащитники: Максим Казанков (GOATS), Арсений Капитанов («БроукБойз»), Прокоп, Анатолий Катрич (оба – «Амкал»), Кирилл Бирюков, Дмитрий Лушников, Виталий Комисов, Евгений Севостьянов (все – «Титан»), Алекс Нани («Родина Медиа»), Вадим Цай (ФК «10»).

Нападающие: Норик Авдалян (Fight Nights), Даниил Макеев («БроукБойз»), Карат, Дуб (оба – «Амкал»), Хантер («Родина Медиа»), Кутуз («Титан»).

Матч пройдет 24 марта в Самаре на «Солидарность Арене». Начало игры в 18:00 (мск).

Вся вырученная с продаж сумма будет направлена на лечение Никиты Финито. В начале марта стало известно, что у легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист проходит курс химиотерапии.

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7 комментариев

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Нурбол Жумаскалиев
леху со двора забыли, и джамбулата мирончука
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Shuller18
Как минимум пятеро это бывшие профессиональные игроки
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Мукунку хороший
здесь все — Никита, Стас, Гена, Turbo и Дюша Метёлкин..
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pr1any
Карат, Дуб, Хантер, Кутуз...

так и представляю объявление сборной России: Джик, Голова, братья, Рукаку
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Eden Hazard
Такие прям известные буквы вызвали. Это новость для главной конечно. А где Лёха и Макс?
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WelcomeBackPURE
Карат, Дуб, Хантер….сборище клоунов
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Екн Лор
Важная новость 🤡
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