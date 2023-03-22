Сборная Winline Медиалиги планирует сыграть с «Динамо» Минск в июне

Теги Динамо Минск Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах сборной МФЛ.

Он сообщил, что планируется матч сборной МФЛ с командой из Белоруссии.

24 марта в Самаре на «Солидарность Арене» пройдет матч сборной Медиалиги с «Крыльями Советов». Начало игры – в 18:00 (мск).

– Продолжатся ли коллаборации с клубами РПЛ?

– Конечно, летом сыграем еще один матч с клубом РПЛ в Москве, потому что будет много стадионов. Нас ждет Минск 17-18 июня. Есть возможность, пока нет понимания со стороны команд комьюнити. Мы сыграем против «Динамо» Минск.

На тот момент, я думаю, это будет действующий участник Лиги Чемпионов, будущий чемпион Белоруссии и это 25-тысячный стадион, который может хорошо собрать аудиторию. Это будет хороший противник», – сообщил Николай.

 

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