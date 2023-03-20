«Дружина» и FC Bus – участники третьего сезона Winline Медиалиги

«Дружина» и FC Bus – две последние команды третьего сезона .

Глава МФЛ объявил список всех участников третьего сезона.

В турнире сыграют 16 команд, которые будут разделены на четыре группы.

Участники третьего сезона Медиалиги: «Амкал», 2Drots, « », ФК «10», «Сахалинец», « », « », «Козлы», « », , « », « », «Титан» и « ».

Ранее Николай Осипов сообщал, что участие в сезоне могут принять «Наших Парни» и клуб бойцовского промоушена Hardcore Fighting Championship. Однако обе команды не будут участвовать в сезоне, а их место займут команда Сослана Гатагова и команда Егора Дружинина.

Третий сезон Медиалиги стартует в конце апреля.