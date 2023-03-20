«Дружина» и FC Bus – участники третьего сезона Winline Медиалиги
«Дружина» и FC Bus – две последние команды третьего сезона Winline Медиалиги.
Глава МФЛ объявил список всех участников третьего сезона.
В турнире сыграют 16 команд, которые будут разделены на четыре группы.
Участники третьего сезона Медиалиги: «Амкал», 2Drots, «БроукБойз», ФК «10», «Сахалинец», «Родина Медиа», «Бей Беги», «Козлы», «Эгриси», Fight Nights, «Деньги», «Матч ТВ», «Титан» и «Народная команда».
Ранее Николай Осипов сообщал, что участие в сезоне могут принять «Наших Парни» и клуб бойцовского промоушена Hardcore Fighting Championship. Однако обе команды не будут участвовать в сезоне, а их место займут команда Сослана Гатагова и команда Егора Дружинина.
Третий сезон Медиалиги стартует в конце апреля.
Комментарии