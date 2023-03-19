Гатагов о собственной команде в МФЛ-3: «Мы хотим и потянем по заявке, по требованиям, но тут решение за лигой. Если не попадем, то будем готовиться к другим турнирам»

Теги Сослан Гатагов Амкал Hardcore FC Winline Медиалига На Спорте Наши Парни Николай Осипов Олег Майами «Гриня» Григорий Коробов Антон Петровский Медиафутбол

Сослан Гатагов оценил вероятность участия его команды в третьем сезоне Winline Медиалиги.

«Мы поговорили с Николаем [Осиповым]. Разговор был очень взвешенный, рациональный и открытый. Если ты заходишь в лигу, то у нее есть свои требования по отношению к командам.

В целом, я требования услышал и мы их потянем, но при этом нужно понимать, что срок подписания контракта и партнером и срок окончательного объявления команд приходятся день на день.

Скажу так, что мы хотим, мы потянем и по заявке, и по требованиям. Но тут решение за лигой. Если эти два слота окончательно остаются свободными и «Наши Парни» с Hardcore минусуются, то мы, скорее всего, заходим. Ждем, от себя мы готовы.

Если вдруг мы не попадем, то будем спокойно готовиться к другим турнирам. Больше будет времени подойти и по обойме, и по представлению аудитории, потому что я смотрю, никто не понимает, что за команда. Есть я, но кто еще?

У нас в команде есть и Олег Майами, и ребята из сериала Виталик и Гуфи, и Саша Новиков. Есть еще олимпийские чемпионы, которые готовы принять участие в нашем проекте, поэтому с точки зрения медиа мы закрываем все вопросы.

Плюс нам очень интересен драфт, я очень на него рассчитываю, многие его хейтят, но таким командам, как у меня, это очень интересно. Мы хотим раскрывать ребят, как получилось с тем же Гриней (Григорий Коробов, защитник «Амкала»  – прим. Sports.ru), Уколом (Антон Петровский, защитник «Амкала»  – прим. Sports.ru). Будем такой некой кузницей.

Если у лиги есть желание и интерес взять нашу команду, то мы готовы. Со своей стороны, будет правильно быть честным, если я захожу и из-за меня рушится сетка, то это плохо и для меня, и для моей репутации», – сказал экс-тренер «На Спорте».

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