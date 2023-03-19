Гатагов о собственной команде в МФЛ-3: «Мы хотим и потянем по заявке, по требованиям, но тут решение за лигой. Если не попадем, то будем готовиться к другим турнирам»

Сослан Гатагов оценил вероятность участия его команды в третьем сезоне .

«Мы поговорили с [Осиповым]. Разговор был очень взвешенный, рациональный и открытый. Если ты заходишь в лигу, то у нее есть свои требования по отношению к командам.

В целом, я требования услышал и мы их потянем, но при этом нужно понимать, что срок подписания контракта и партнером и срок окончательного объявления команд приходятся день на день.

Скажу так, что мы хотим, мы потянем и по заявке, и по требованиям. Но тут решение за лигой. Если эти два слота окончательно остаются свободными и « » с Hardcore минусуются, то мы, скорее всего, заходим. Ждем, от себя мы готовы.

Если вдруг мы не попадем, то будем спокойно готовиться к другим турнирам. Больше будет времени подойти и по обойме, и по представлению аудитории, потому что я смотрю, никто не понимает, что за команда. Есть я, но кто еще?

У нас в команде есть и Олег Майами, и ребята из сериала Виталик и Гуфи, и Саша Новиков. Есть еще олимпийские чемпионы, которые готовы принять участие в нашем проекте, поэтому с точки зрения медиа мы закрываем все вопросы.

Плюс нам очень интересен драфт, я очень на него рассчитываю, многие его хейтят, но таким командам, как у меня, это очень интересно. Мы хотим раскрывать ребят, как получилось с тем же Гриней (Григорий Коробов, защитник «Амкала» – прим. Sports.ru), Уколом (Антон Петровский, защитник «Амкала» – прим. Sports.ru). Будем такой некой кузницей.

Если у лиги есть желание и интерес взять нашу команду, то мы готовы. Со своей стороны, будет правильно быть честным, если я захожу и из-за меня рушится сетка, то это плохо и для меня, и для моей репутации», – сказал экс-тренер «На Спорте».