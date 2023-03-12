Струнин о сборной Медиалиги: «Понимаю, что этот вызов был авансом. Но мне уже сказали, что мою кандидатуру поставили на паузу»
Полузащитник «Эгриси» Игорь Струнин рассказал о вызове в сборную Winline Медиалиги.
– Ты единственный представитель «Эгриси», кто находится в сборной, но сейчас много вопросов у амкаловцев по деньгам, по условиям. Гриня сказал, почему Прокоп должен получать столько же, сколько и Струнин. Тебя задевают эти слова?
– Я понимаю, что этот вызов был мне авансом, потому что медийно я не особо что-то делаю в соцсетях. Вообще мне уже сказали, что мою кандидатуру поставили на паузу и, скорее всего, меня уже не будет в сборной. Сказал мне об этом администратор сборной.
– Дэн Безопасность?
– Нет, некая Анастейша. Сказала, что Викторович (Дмитрий Кузнецов, главный тренер сборной МФЛ – прим. Sports.ru) посмотрел матч с «Амкалом», и мою кандидатуру поставили на паузу.
– А ты сам хочешь играть?
– Мне было прикольно потренироваться с такими крутыми игроками, как Дьяк [Виталий Дьяков], [Георгий] Тигиев, даже сейчас в игре перекинулись парой фраз. Я объективно понимаю, что пока мне рано быть в сборной, – сказал Струнин.
«Амкал» и сборная Медиалиги сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче
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