Струнин о сборной Медиалиги: «Понимаю, что этот вызов был авансом. Но мне уже сказали, что мою кандидатуру поставили на паузу»

Полузащитник «Эгриси» Игорь Струнин рассказал о вызове в сборную .

– Ты единственный представитель « », кто находится в сборной, но сейчас много вопросов у амкаловцев по деньгам, по условиям. Гриня сказал, почему должен получать столько же, сколько и Струнин. Тебя задевают эти слова?

– Я понимаю, что этот вызов был мне авансом, потому что медийно я не особо что-то делаю в соцсетях. Вообще мне уже сказали, что мою кандидатуру поставили на паузу и, скорее всего, меня уже не будет в сборной. Сказал мне об этом администратор сборной.

– Дэн Безопасность?

– Нет, некая Анастейша. Сказала, что Викторович ( , главный тренер сборной МФЛ – прим. Sports.ru) посмотрел матч с «Амкалом», и мою кандидатуру поставили на паузу.

– А ты сам хочешь играть?

– Мне было прикольно потренироваться с такими крутыми игроками, как Дьяк [Виталий Дьяков], [Георгий] Тигиев, даже сейчас в игре перекинулись парой фраз. Я объективно понимаю, что пока мне рано быть в сборной, – сказал Струнин.

«Амкал» и сборная Медиалиги сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче