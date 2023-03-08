«Я обладатель Кубка России, Тига – чемпион страны. Нам тогда какие условия просить?» Дьяков о требованиях игроков «Амкала» в сборной МФЛ
Защитник «БроукБойз» Виталия Дьяков высказался о требованиях игроков «Амкала».
– Игроки «Амкала» просят у сборной МФЛ особые условия.
– За что?
– За то, что они более медийные, чем все остальные.
– Пусть снимают, делают контент в клубах. А сборная [Winline Медиалиги] для того, чтобы тренироваться и играть в футбол, а не снимать контенты. Здесь футбол на первом месте, контент делайте в клубах, причем тут сборная? Мне кажется, это несовместимые вещи.
– Они говорят, что более медийные, а всем предложили одинаковые условия?
– А я обладатель Кубка России (в сезоне 2013/14 Виталий стал обладателем Кубка России в составе «Ростова» – прим. Sports.ru), Тига – чемпион России (Георгий Тигиев в сезоне 2016/17 в составе «Спартака» стал чемпионом страны – прим. Sports.ru). Нам тогда какие условия просить?
Мы есть в Википедии, про нас можно там прочитать, а про них – нет. Не надо выпендриться. Не хотите – не играйте. Дело каждого.
Я думаю, выбивать деньги – неправильно. Тем более была одна тренировка и одна игра, за что им платить деньги? Просто опуститесь с небес на землю», – сказал экс-игрок «Ростова» и «Динамо».
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