«Амкал» и сборная Медиалиги сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче

«Амкал» сыграл вничью 3:3 со сборной Winline Медиалиги.

В самом начале первого тайма Карат смог отличиться, а затем и удвоить преимущество «Амкала». К перерыву счет стал – 2:0.

Во втором тайме сборная МФЛ смогла отыграться, отличились Арсений Капитанов, а затем Евгений Севостьянов – 2:2.

не смог реализовать пенальти, его 11-метровый удар отразил Александр Будаков.

Затем великолепным ударом из-за штрафной Чужой выводит «Амкал» вперед – 3:2.

Но в самой концовке после подачи со штрафного удара снова Севостьянов сравнял счет – 3:3.