«Амкал» и сборная Медиалиги сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче

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«Амкал» сыграл вничью 3:3 со сборной Winline Медиалиги.

В самом начале первого тайма Карат смог отличиться, а затем и удвоить преимущество «Амкала». К перерыву счет стал – 2:0.

Во втором тайме сборная МФЛ смогла отыграться, отличились Арсений Капитанов, а затем Евгений Севостьянов – 2:2.

Арсений Левшук не смог реализовать пенальти, его 11-метровый удар отразил Александр Будаков.

Затем великолепным ударом из-за штрафной Чужой выводит «Амкал» вперед – 3:2.

Но в самой концовке после подачи со штрафного удара снова Севостьянов сравнял счет – 3:3.

 

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1 комментарий

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Dinamik1
Что сказать матч века.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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