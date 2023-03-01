«Амкал» и сборная Медиалиги сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче
«Амкал» сыграл вничью 3:3 со сборной Winline Медиалиги.
В самом начале первого тайма Карат смог отличиться, а затем и удвоить преимущество «Амкала». К перерыву счет стал – 2:0.
Во втором тайме сборная МФЛ смогла отыграться, отличились Арсений Капитанов, а затем Евгений Севостьянов – 2:2.
Арсений Левшук не смог реализовать пенальти, его 11-метровый удар отразил Александр Будаков.
Затем великолепным ударом из-за штрафной Чужой выводит «Амкал» вперед – 3:2.
Но в самой концовке после подачи со штрафного удара снова Севостьянов сравнял счет – 3:3.
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