«Ненормально, что игроки «Амкала» и 2Drots запрашивают больше денег, чем Дьяков. Куда они лезут? Они очень много о себе возомнили». Бухар о сборной Медиалиги

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Нападающий «БроукБойз» Бухар высказался о недовольствах игроков сборной Winline Медиалиги по поводу финансовых условий.

– Ты так и не получил приглашение в сборную МФЛ?

– Нет.

– Удивлен?

– Нет, почему? 

Володю XXL вызвали [в молодежную сборную], а тебя нет.

– Володю XXL вызвали по игре что ли? Его вызвали, потому что он медийный просто. Я 100% сильнее его. Я с ним не разговаривал, он ногу сломал, не приходит.

– Как тебе сборная в целом?

– В сборной МФЛ есть смысл. Ненормально, что игроки «Амкала» запрашивают больше денег, чем [Виталий] Дьяков. Куда они лезут? Они очень много о себе возомнили, например, Бара, мой кент, в прошлом сезоне мало играл, с чего ему просить бабки?

А Дьяк не просит – такой он человек, разный уровень. И у «Амкала», и у 2Drots слишком много ЧСВ, очень много», – сказал Бухар.

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