«Если тебя вызвали в сборную – приедь, потом по бабкам сойдетесь». Тигиев об игроках 2Drots и «Амкала»

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Георгий Тигиев объяснил, почему игроки «Амкала» и 2Drots должны приезжать в сборную МФЛ

«Я понимаю, что 2Drots – чемпионы, 150 раз Медиалигу выиграли. «Амкал» – тоже топовые блогеры, медиагиганты или кто там еще. Но я считаю так: если тебя вызвали – приедь в сборную.

Потом уже можете решить свои моменты, сойтись по бабкам, найти точки соприкосновения. Но ты должен уважать ребят из сборной, тренерский штаб и президента лиги», – сказал защитник «БроукБойз».

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