«Его слова про Чужого и Маврина были больше для запугивания, а не с целью сделать грубость». Осипов о Тигиеве

Президенту Winline Медиалиги Николай Осипов прокомментировал конфликт защитника «БроукБойз» Георгия Тигиева с игроками команды Германа в матче «Амкал» – Сборная Медиалиги.

«Мы все знаем Тигу, как парня, который достаточно открыто свои мысли и эмоции выражает. Это же медиафутбол, кто-то прогревается таким способом, кто-то иным.

Мне кажется его слова про Чужого и Васю Маврина были больше для телеграм-каналов – больше похожи на хаку, больше с целью запугать соперника, а не преследовать цель сделать грубость.

Думаю, что это фейковая грубость. Мне кажется, что если бы он хотел, то он бы рубился на поле», – сказал Осипов.

Георгий Тигиев: «Я не люблю «Амкал». Пару человек – провокаторы, особенно Чужой. Никогда в жизни туда не перейду

«Это 2Drots с «Амкалом» из-за денег. Не, #####, я тоже. Но сегодня, к сожалению, чисто за футбол». Тигиев о матче сборной Медиалиги с командой Германа