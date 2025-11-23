Мусагалиев о защитниках МФЛ: «Где Сэмио и его команда? Не 2Drots, а 2Drofl. А Имай, Скробот и Левшук на лавочке»

Азамат Мусагалиев: где Сэмио и его команда? Имай, Скробот и Левшук на лавочке.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о защитниках WINLINE Медиалиги .

«Сильнейшая пара центральных защитников – Гудай и Чичерин. Где сейчас Имай и Скроботов? Они обнялись о Швагиревым у себя дома.

Лучшие левые защитники – Идову и Лысов. А Левшук на лавочке вместе с Имаем и Скроботовым . Сэмио не было видно ни летом, ни осенью. Они не 2Drots, а 2Drofl», – заявил президент «Десятки».

Сегодня в матче за Суперкубок Медиалиги встретятся чемпион МФЛ-6 «Амкал» и обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10».

11 ноября стартовало голосование в различных номинациях на премии Media Football Awards. 28 ноября пройдет церемония вручения премии.

