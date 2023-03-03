Бара объявил об уходе из сборной Медиалиги: «Получать наравне с теми, кто будет вносить явно меньший импакт, не в кайф»

Защитник «Амкала» Бара решил не выступать за сборную Winline Медиалиги.

«Принял решение, что не буду ждать у моря погоды. Поэтому я ухожу из проекта Николая [Осипова] под названием «сборная».

Появятся партнеры и будет интерес ко мне, пообщаемся и рассмотрим предложения. А сейчас вносить вклад в проект и получать наравне с частью игроков, которые будут вносить явно меньший импакт, мне не в кайф. Отдаю свое место Кожемяке, если так можно.

Смешно, что пытаются заинтересовать тем, что у меня может быть возможность на тренировке кинуть Стилю между в квадратике 😂. #####, я же всю жизнь к такому престижу шел. Ахахахаха.

Сыграть с командой РПЛ? Да там половина тех, с кем я пересекался по академиям. В чем понт или престиж мне с ними играть? Для сборной, может, да, это круто.

Самый настоящий престиж от проекта я почувствовал еще на первой тренировке, когда дали форму не по размеру, и я выглядел как обсос 😂. Хотя имелась часть формы по размеру для меня от лишних комплектов, сказали «НЕТ 🗿». Найс отношение и понимание, но ладно.

Спасибо Дмитрию Викторовичу [ ] и Михалычу за то, что как львы бились за меня. Поработаем вместе как-нибудь в другой раз», – написал Бара.