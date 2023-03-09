Будаков присоединился к «Родине Медиа» (Дэн Безопасность)

Дэн Безопасность сообщил, что Александр Будаков перешел в «Родину Медиа».

Во втором сезоне Winline Медиалиги 38-летний Будаков был основным вратарем команды «Бей Беги».

Будаков известен по игре за «Анжи», «Кубань», нальчикский «Спартак» и другие клубы.

В декабре голкипер команды Соболев и Джикии был признан главным открытием в медиафутболе в 2022 году.

Тарасов выложил фото с Будаковым: «Встретились с хорошим человеком, пообщались»

Будаков покинул «Бей Беги». 38-летний вратарь был признан открытием года в медиафутболе

Таблица трансферов медиафутбола