Будаков покинул «Бей Беги». 38-летний вратарь был признан открытием года в медиафутболе

Теги Александр Будаков Winline Медиалига Бей Беги трансферы Медиафутбол

Голкипер Александр Будаков покинул «Бей Беги».

Во втором сезоне Winline Медиалиги 38-летний Будаков был основным вратарем команды Александра Соболева и Георгия Джикии.

Сегодня ночью «Бей Беги» объявил, что прекращает сотрудничество с игроком. Подробности клуб опубликует позже.

Будаков известен по игре за «Анжи», «Кубань», нальчикский «Спартак» и другие клубы.

В декабре он был признан главным открытием в медиафутболе в 2022 году.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий