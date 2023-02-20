Будаков покинул «Бей Беги». 38-летний вратарь был признан открытием года в медиафутболе
Голкипер Александр Будаков покинул «Бей Беги».
Во втором сезоне Winline Медиалиги 38-летний Будаков был основным вратарем команды Александра Соболева и Георгия Джикии.
Сегодня ночью «Бей Беги» объявил, что прекращает сотрудничество с игроком. Подробности клуб опубликует позже.
Будаков известен по игре за «Анжи», «Кубань», нальчикский «Спартак» и другие клубы.
В декабре он был признан главным открытием в медиафутболе в 2022 году.
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