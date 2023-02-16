Александр Будаков: «Я не считаю себя основным вратарем сборной МФЛ, но считаю, что я – лучший»

Голкипер «Бей Беги» Александр Будаков высказался о вратарях сборной Winline Медиалиги на первой тренировке команды.

– На тренировке было только два вратаря: ты и Ваня Зириков [голкипер «БроукБойз» – прим. Sports.ru]. Ну, Макс Швагирев [голкипер «Родины Медиа» – прим. Sports.ru] на травме, как я понял.

– А хороших сколько было?

– Вот я и хотел у тебя спросить.

– Ну, вот. В моем вопросе есть ответ [улыбается].

– Смотри, ты считаешь себя основным вратарем сборной?

– Я не считаю себя основным вратарем сборной МФЛ, но считаю, что я – лучший, – сказал Будаков.