Тренер «Бей Беги» Низрюхин о Будакове: «Хотелось поднять дисциплину в команде, чтобы было профессиональнее и требования были для всех одинаковые. В этом плане мы разошлись с Александром»

Президент «Бей Беги» Ираклий Саная и главный тренер команды Александр Низрюхин рассказали причины ухода голкипера Александра Будакова из клуба.

Ираклий: «Александр Будаков был у нас на определенных условиях в команде. Мы, как руководство, прекрасно понимали, что такого вратаря и такого харизматичного персонажа нужно удержать в команде.

У него были предложения от других команд. Ему нужно было удержать, потому что он уже ассоциируется с «Бей Беги».

Низрюхин: «Это лицо команды. На тот момент, когда он был, «Бей Беги» ассоциировалось с Джикией, Соболевым и Будаковым. Здесь нельзя умолять его достоинств, он молодец в этом плане».

Ираклий: «Мы повысили ему условия, немногие знают, как Георгий Тамазович [Джикия] повлиял на это все, что касается контента и своего канала.

Но человек спустя месяц после того, как ему назвали определенные условия, сказал, что ему предлагают хорошие условия команда Hardcore. Команд было несколько».

Низрюхин: «Я как тренер постоянно говорю объективно, я каждый день по поводу Александра советовался, потому что такие люди в команде нужны».

Ираклий: «Что дальше произошло? Он начал уходить с тренировочного процесса».

Низрюхин: «Нам хотелось поднять дисциплину в команде, чтобы все было более профессиональнее, чтобы требования были для всех одинаковые. В этом плане мы немного разошлись с Александром».

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