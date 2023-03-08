Тренер «Бей Беги» Низрюхин о Будакове: «Хотелось поднять дисциплину в команде, чтобы было профессиональнее и требования были для всех одинаковые. В этом плане мы разошлись с Александром»
Президент «Бей Беги» Ираклий Саная и главный тренер команды Александр Низрюхин рассказали причины ухода голкипера Александра Будакова из клуба.
Ираклий: «Александр Будаков был у нас на определенных условиях в команде. Мы, как руководство, прекрасно понимали, что такого вратаря и такого харизматичного персонажа нужно удержать в команде.
У него были предложения от других команд. Ему нужно было удержать, потому что он уже ассоциируется с «Бей Беги».
Низрюхин: «Это лицо команды. На тот момент, когда он был, «Бей Беги» ассоциировалось с Джикией, Соболевым и Будаковым. Здесь нельзя умолять его достоинств, он молодец в этом плане».
Ираклий: «Мы повысили ему условия, немногие знают, как Георгий Тамазович [Джикия] повлиял на это все, что касается контента и своего канала.
Но человек спустя месяц после того, как ему назвали определенные условия, сказал, что ему предлагают хорошие условия команда Hardcore. Команд было несколько».
Низрюхин: «Я как тренер постоянно говорю объективно, я каждый день по поводу Александра советовался, потому что такие люди в команде нужны».
Ираклий: «Что дальше произошло? Он начал уходить с тренировочного процесса».
Низрюхин: «Нам хотелось поднять дисциплину в команде, чтобы все было более профессиональнее, чтобы требования были для всех одинаковые. В этом плане мы немного разошлись с Александром».
Будаков покинул «Бей Беги». 38-летний вратарь был признан открытием года в медиафутболе
Комментарии