«Уважаю Дзюбу, что он не сломался после того скандального видео. Прессинг был сумасшедший, как он выдержал?» Гасилин о форварде «Локо»

рассказал, за что уважает Артема Дзюбу.

– долго не мог найти себе клуб, и говорили что он – готовый кандидат для медиафубола. Ты его хотел бы видеть в ?

– Конечно! Дзюба бы офигенно подошел. Артем всегда с чувством юмора, с подколкой. Как они с друг друга в соцсети стебут!

И я просто его уважаю за то, как он не сломался после того скандального видео. Это же прессинг был просто сумасшедший, давление невообразимое. Как он выдержал? Как прошел все это? Вот за это уважение.

И вообще, Артем, приходите ко мне на интервью! Сделаем классно, по-молодежному, по-медиафутбольному, – сказал бывший форвард « », выступающий сейчас за « ».

Разобрали хет-трик Дзюбы: помог проблемный прессинг «Ростова» и доминирование в борьбе