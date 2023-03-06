«Уважаю Дзюбу, что он не сломался после того скандального видео. Прессинг был сумасшедший, как он выдержал?» Гасилин о форварде «Локо»
Алексей Гасилин рассказал, за что уважает Артема Дзюбу.
– Дзюба долго не мог найти себе клуб, и говорили что он – готовый кандидат для медиафубола. Ты его хотел бы видеть в Медиалиге?
– Конечно! Дзюба бы офигенно подошел. Артем всегда с чувством юмора, с подколкой. Как они с Кокориным друг друга в соцсети стебут!
И я просто его уважаю за то, как он не сломался после того скандального видео. Это же прессинг был просто сумасшедший, давление невообразимое. Как он выдержал? Как прошел все это? Вот за это уважение.
И вообще, Артем, приходите ко мне на интервью! Сделаем классно, по-молодежному, по-медиафутбольному, – сказал бывший форвард «Зенита», выступающий сейчас за «Амкал».
Разобрали хет-трик Дзюбы: помог проблемный прессинг «Ростова» и доминирование в борьбе
Гасилин конкретно про Артёма говорил или про что-то ещё, что можно сломать?😏
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Так он умеет стресс снимать