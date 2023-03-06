«Уважаю Дзюбу, что он не сломался после того скандального видео. Прессинг был сумасшедший, как он выдержал?» Гасилин о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Алексей Гасилин Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Алексей Гасилин рассказал, за что уважает Артема Дзюбу.

Дзюба долго не мог найти себе клуб, и говорили что он – готовый кандидат для медиафубола. Ты его хотел бы видеть в Медиалиге?

– Конечно! Дзюба бы офигенно подошел. Артем всегда с чувством юмора, с подколкой. Как они с Кокориным друг друга в соцсети стебут!

И я просто его уважаю за то, как он не сломался после того скандального видео. Это же прессинг был просто сумасшедший, давление невообразимое. Как он выдержал? Как прошел все это? Вот за это уважение.

И вообще, Артем, приходите ко мне на интервью! Сделаем классно, по-молодежному, по-медиафутбольному, – сказал бывший форвард «Зенита», выступающий сейчас за «Амкал».

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15 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Sevuska
Какое именно видео!? 😎
Интригуют, я тоже не в курсе !
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ХавиГави_Паратрупер
"Уважаю Дзюбу, что он не сломался после того скандального видео"
Гасилин конкретно про Артёма говорил или про что-то ещё, что можно сломать?😏
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Совесть Черданцева
Его всеми федеральными (к)аналами отмазывали. Так, на минутку
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maximilian_15
Прессинг был сумасшедший, как он выдержал?
---------------
Так он умеет стресс снимать
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S100 Winner
Прессинг на головку тоже был сумасшедшим
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RSI
Думаю, Артем вообще не очень умеет что-то обдумывать и анализировать…
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Красная стрела
Первый дрочер получивший такое признание😄
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Betting Star
"И я просто его половой орган уважаю за то, как он не сломался после того скандального видео. Это же прессинг был просто сумасшедший, давление невообразимое. Как он выдержал? Как прошел все это? Вот за это уважение."...
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VuNePonimaete
Дзюба умеет держать себя в руках
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Ali
Из-за дрлчки никто не вешаются
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Ussaev M
сильный пацан
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PINHEAD
Как он выдержал💪🏼💪🏼💪🏼 Ведь профильными для него являются ноги, а тут была задействована рука! Герой нашего времени
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Phantom1289
Ответ Ебздрогыч
Ну это заявка на орден мужества - выстоял, выдержал, не сломался!
Ну а то! Я удивлен, что ему раньше не вручили. Это настолько большая и важная тема была. Что журналюги МАТЧ ТВ даже Путину на эту тему вопрос задавали. Других же проблем со спортом у нас нет в стране.
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Sevuska
Какое именно видео!? 😎
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Ебздрогыч
Ну это заявка на орден мужества - выстоял, выдержал, не сломался!
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