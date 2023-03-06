Черчесов о Дзюбе в «Локо»: «Никогда в нем не сомневался, и он доказывает состоятельность. Рад, что он опять в хорошем клубе»
Станислав Черсесов высказался о возвращении Артема Дзюбы в российский футбол.
– Вы следите за ситуацией в российском футболе? Болельщики сейчас обсуждают переход Артема Дзюбы в «Локомотив» и его хет-трик в матче с «Ростовом».
– Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру.
– В печати появлялись сообщения о том, что «Ференцварош» предлагал контракт Дзюбе, когда у него закончилось соглашение с «Зенитом». Это действительно так?
– Я уже как-то говорил, что, когда такой футболист оказывается на рынке, не обратить на это внимание нельзя. Другое дело, что есть возможности, есть желания, а есть реалии. Поэтому, прежде чем делать кому-то какое-то предложение, приходится все взвешивать.
У нас на этой позиции есть игроки с действующими контрактами, а кроме того, мы финансово не можем позволить себе игрока такого уровня.
Мы с ним, как говорится, на связи, но одно дело – отношения между людьми, и совсем другое – возможности для определенных деловых предложений, – сказал главный тренер «Ференцвароша».
Хороший клуб...