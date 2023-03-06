Черчесов о Дзюбе в «Локо»: «Никогда в нем не сомневался, и он доказывает состоятельность. Рад, что он опять в хорошем клубе»

Теги Локомотив Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош ТАСС Футбол

Станислав Черсесов высказался о возвращении Артема Дзюбы в российский футбол. 

– Вы следите за ситуацией в российском футболе? Болельщики сейчас обсуждают переход Артема Дзюбы в «Локомотив» и его хет-трик в матче с «Ростовом».

– Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру.

– В печати появлялись сообщения о том, что «Ференцварош» предлагал контракт Дзюбе, когда у него закончилось соглашение с «Зенитом». Это действительно так?

– Я уже как-то говорил, что, когда такой футболист оказывается на рынке, не обратить на это внимание нельзя. Другое дело, что есть возможности, есть желания, а есть реалии. Поэтому, прежде чем делать кому-то какое-то предложение, приходится все взвешивать.

У нас на этой позиции есть игроки с действующими контрактами, а кроме того, мы финансово не можем позволить себе игрока такого уровня.

Мы с ним, как говорится, на связи, но одно дело – отношения между людьми, и совсем другое – возможности для определенных деловых предложений, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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5 комментариев

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Павел Сморщков
Во-первых, не хет-трик, а три голевых завершения атаки в одном матче... А во-вторых, я вас приветствую.
0
-1
-1
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Совесть Черданцева
Зона стыков РПЛ
Хороший клуб...
0
-2
-2
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Ковид 07.10.52
Если бы этот тип не заменил это существо в игре с Хорватами, Смолов не бил бы пенальти....и мы были бы в полуфинале....А из них сделали героев....которые до сих пор рассказывают байки...
0
-4
-4
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Amalfitano
Надо сказать, что по прошествию времени мы понимаем, Стасик тогда выбрал единственно верный вариант подготовки к домашнему чм и с выбором игроков почти не ошибся.
+3
0
+3
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Илья Гончаренко
Прочитал голосом Стасика, как говорится
0
-3
-3
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