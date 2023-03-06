«Слуцкий вжился бы в медиафутбол. Он точно не пассажир и не посторонний». Гасилин о тренере

Алексей Гасилин хотел бы увидеть Леонида Слуцкого в .

– Какой тренер должен быть у медиакоманды?

– У него должен быть симбиоз тренерских знаний и понимания по каким законам все это существует. Он должен быть на нашей волне, понимать, что камеры всегда и везде – это необходимость. Жестким точно не должен быть. Вот очень классный тренер будет у « » – они объявили о приглашении Григоряна. Мощный ход. Помните, сколько его интервью разобрали на цитаты, которые ушли в народ? Фантастический человек, и футбол он точно понимает. Я к нему очень хорошо отношусь. Классно, что он будет в Медиалиге.

– А кого из тренеров клубов Премьер-лиги ты бы хотел увидеть в медиафутболе?

– Леонида Викторовича Слуцкого. Я думаю, он бы точно вжился. Человек просто офигенный тренер, какая у него харизма! Он нас понимает, он с молодежью на одной волне, и когда он рассказывает про своего сына это сразу чувствуется. Леонид Викторович, вы точно не пассажир и не посторонний! Мы вас очень уважаем, приходите к нам хотя бы просто посмотреть! – сказал бывший форвард «Зенита», выступающий сейчас за «Амкал».