Дзюба о роли в «Локо»: «Стать «дядькой», встряхивать коллектив, немножко и напихать ребятам, где-то поддержать»

рассказал о своей роли в « ».

– Какая задача у тебя в «Локомотиве», помимо забивания голов?

– Прежде всего – стать в команде «дядькой», который должен немножко встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко и напихать, наверное, где-то поддержать.

В матче с «Ростовом» Михалыч [ ] меня попросил максимально не смещаться во фланги, и Викторыч [ ] мне тоже об этом говорил, что нужно это делать только при аутах. Я должен был работать в штрафной, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.

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