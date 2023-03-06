Дзюба о роли в «Локо»: «Стать «дядькой», встряхивать коллектив, немножко и напихать ребятам, где-то поддержать»
Артем Дзюба рассказал о своей роли в «Локомотиве».
– Какая задача у тебя в «Локомотиве», помимо забивания голов?
– Прежде всего – стать в команде «дядькой», который должен немножко встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко и напихать, наверное, где-то поддержать.
В матче с «Ростовом» Михалыч [Михаил Галактионов] меня попросил максимально не смещаться во фланги, и Викторыч [Леонид Слуцкий] мне тоже об этом говорил, что нужно это делать только при аутах. Я должен был работать в штрафной, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.
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Видно прочел про это у Артёма , вспомнил и вдохновился !
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