Дзюба о роли в «Локо»: «Стать «дядькой», встряхивать коллектив, немножко и напихать ребятам, где-то поддержать»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первый канал Михаил Галактионов Футбол

Артем Дзюба рассказал о своей роли в «Локомотиве».

– Какая задача у тебя в «Локомотиве», помимо забивания голов?

– Прежде всего – стать в команде «дядькой», который должен немножко встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко и напихать, наверное, где-то поддержать.

В матче с «Ростовом» Михалыч [Михаил Галактионов] меня попросил максимально не смещаться во фланги, и Викторыч [Леонид Слуцкий] мне тоже об этом говорил, что нужно это делать только при аутах. Я должен был работать в штрафной, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.

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22 комментария

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Ильдар М
Ответ Tigo_Volchara93
Странно что «воспитать патриотов, как я сам» не сказал. Забыл наверно, патриот
За это отвечают родители и школа, окружающее общество. А что плохого в патриотизме? Для тебя это ругательное слово, судя по комментарию
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OldRedWhite
Ответ Sevuska
Поднапихать Тёма эт может . Азмун не даст соврать 😊
Вчера гол забил Азмун !
Видно прочел про это у Артёма , вспомнил и вдохновился !
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Ivan Petrov
Ответ Кирилл.С-Пб
Если не поднапихать, то задр*чить...
Забавно слушать шутки про дзюбу от жителей петрушкабурга.
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Carlos
Да пусть проведёт хоть 5 матчей так же
Дядька блин
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Ivan Petrov
Стать дядькой перетрЯхивать коллектив
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Великий Алонсо
Поднапихать? 🍆🍆🍆🤭🤭🤭
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Стекло и тара
Уже заранее известно содержание комментариев🤣🤣 и почему то все Азмуна вспомнят))
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вовочка6762
Ну напихать в этом Дзюба специалист, вся прогрессивная мировая общественность до сих пор в шоке как он пихает сам себя !
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wRong
И эти мамкины озаботы из комментариев учат Дзюбу хорошим манерам...
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Wiley Fox
- Пиняев, пойдем я тебе немножко напихаю!
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Мохнатый55
Азмун не по наслышке знает, что означает "напихать".
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Ветер
По окончании сезона, фраза "Развалинами паровоза удовлетворéн ", будет собирать много плюсов. )))
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Aleksey Yashin
Стать дядькой и немного напихать. Это какие-то ролевые игры?
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v.belorussky
Этому лишь пихнуть что-нибудь кому-нибудь...
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Совесть Черданцева
"Напихать одноклубникам"?
Азмун словил вьетнамские флешбеки
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Alexandr Donskoy
Где-то ты уже держал рукой
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Tigo_Volchara93
Странно что «воспитать патриотов, как я сам» не сказал. Забыл наверно, патриот
+5
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serginn
Главное без рук.
+2
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Кирилл.С-Пб
Если не поднапихать, то задр*чить...
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Влад Яшнов
Шутки про "напихать" в комментариях полетели быстрее моих мыслей пххп
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тот самый Кадрус
"немножко и напихать" но только без видео сие мероприятия, плиз ))
+9
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Sevuska
Поднапихать Тёма эт может . Азмун не даст соврать 😊
+23
-4
+19
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