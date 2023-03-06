Баринов допустил, что Дзюба может стать капитаном «Локо»: «Следующую игру я пропускаю, может, наденет себе на ручку что‑нибудь»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Баринов допустил, что Артем Дзюба может стать капитаном «Локомотива» вместо него.

Баринов пропустит матч 19-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» из-за перебора желтых карточек.

– Теперь в «Локомотиве» есть ты и Дзюба. Нет такого, что он перетягивает одеяло на себя в плане всеобщего внимания и авторитета в раздевалке?

– И он лидер, и я лидер. Но еще и Рифат [Жемалетдинов] вот вернулся, и Антон Миранчук, и Гиля [Гильермо] и еще ребята. Мы все – одно целое, мы команда.

То, что Артем три забил, это не значит, что он в каждой игре будет делать хет‑трик. Дай бог конечно.

Кстати! Следующую игру я пропускаю, может, он и наденет себе на ручку что‑нибудь (смеется).

– Серьезно? Или шутишь?

– Не‑не, я не знаю, тут как главный тренер решит.

– Поздравил Артема? Уверен, ты это сделал лучше всех.

– Конечно, я его подколол. Но не буду в прессе говорить, как это сделал. Артем – человек понимающий, с юмором, мы по‑доброму посмеялись, – сказал хавбек «Локомотива».

Баринов о Дзюбе: «Я капитан «Локомотива», он – лидер раздевалки, у нас никогда не было проблем. А его медийная история мне неинтересна»

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21 комментарий

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Виталик Украинский
Дзюбу надо привлечь к ответственности, как в период коллективизации: "за разбазаривание семенного фонда и связь с "кулаком" (с).
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Hong Kil
Баринов, как девочка разобиделся.
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BeastI666I
Ответ Спорт онлайн
Вообще прикольно, все новости про Дзюбу с ,,ручкой,, ассоциировать🤣🤣
почему? у него даже празднование гола с ручкой...
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BeastI666I
а ты после него не побрезгуешь снова ее надеть?
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.ru
плох тот кочегар который не мечтает стать машинистом... и своим хет-триком он дал стране угля
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Герман Ткаченко
Костюм Дедпула пусть лучше оденет.
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Пушка_Кутепова
Ответ arspurs9
Мда уж, давно в Локомотиве нет нормального капитана, стоит признать.
Какой из баринова капитан .
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kin
А какие люди раньше были? Чугайнов, Черевченко, Евсеев, Лоськов
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Стекло и тара
Конечно нужно что то надеть, а то натереть может, будут мозоли)
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Уэмбли Стедиум
Наденет себе на ручку.
Дим ,на что ты намекаешь,он завязал
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Спорт онлайн
Вообще прикольно, все новости про Дзюбу с ,,ручкой,, ассоциировать🤣🤣
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Rhett Butler
Ответ arspurs9
Мда уж, давно в Локомотиве нет нормального капитана, стоит признать.
последний был Чарли, не так уж и давно это было...
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Superkenguroo
Баринову придётся пройти реальное испытание на капитанство.
Дзюба любит быть влиятельным.
Для конкуренции с таким балагуром медийным может оказаться мало быть воспитанником и жестким игроком
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poolshh
Главное, чтоб ту «ручку» тщательнее продезинфицировал перед этим.
И после тоже
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Slavnov
оденет ладно,главное чтоб не вложил ничего
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Wiley Fox
Наденет на ручку

Не все так однозначно (с)
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alexsem69
А почему и нет?)
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Собака хаски в маске
это ты лидер?Ну ок)
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Felp
Что-то заголовок выбивается из контекста
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arspurs9
Мда уж, давно в Локомотиве нет нормального капитана, стоит признать.
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