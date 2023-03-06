Баринов допустил, что Дзюба может стать капитаном «Локо»: «Следующую игру я пропускаю, может, наденет себе на ручку что‑нибудь»
Дмитрий Баринов допустил, что Артем Дзюба может стать капитаном «Локомотива» вместо него.
Баринов пропустит матч 19-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» из-за перебора желтых карточек.
– Теперь в «Локомотиве» есть ты и Дзюба. Нет такого, что он перетягивает одеяло на себя в плане всеобщего внимания и авторитета в раздевалке?
– И он лидер, и я лидер. Но еще и Рифат [Жемалетдинов] вот вернулся, и Антон Миранчук, и Гиля [Гильермо] и еще ребята. Мы все – одно целое, мы команда.
То, что Артем три забил, это не значит, что он в каждой игре будет делать хет‑трик. Дай бог конечно.
Кстати! Следующую игру я пропускаю, может, он и наденет себе на ручку что‑нибудь (смеется).
– Серьезно? Или шутишь?
– Не‑не, я не знаю, тут как главный тренер решит.
– Поздравил Артема? Уверен, ты это сделал лучше всех.
– Конечно, я его подколол. Но не буду в прессе говорить, как это сделал. Артем – человек понимающий, с юмором, мы по‑доброму посмеялись, – сказал хавбек «Локомотива».
Баринов о Дзюбе: «Я капитан «Локомотива», он – лидер раздевалки, у нас никогда не было проблем. А его медийная история мне неинтересна»
Дим ,на что ты намекаешь,он завязал
Дзюба любит быть влиятельным.
Для конкуренции с таким балагуром медийным может оказаться мало быть воспитанником и жестким игроком
И после тоже
Не все так однозначно (с)