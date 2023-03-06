«У Дзюбы нет ненависти к «Спартаку». Он чтит клуб и благодарен ему». Представитель Артема о фанатах красно-белых
Представитель Артема Дзюбы заявил, что у форварда нет ненависти к «Спартаку».
«Во-первых, надо думать о том, что говоришь и что ты делаешь на людях. Но Артем хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба – прирожденный киноактер. Да, про ролики двоякий смысл (улыбается).
Глобально с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь. Возможно, когда он потом расскажет, а он расскажет, всю историю переходов, карьеры, у них что-то поменяется, но сейчас многие факты просто выдуманы.
Например, с капитанской повязкой, то, что он специально наступил на шарф «Спартака». Это же абсурд. Я поклонник «Спартака» и был на том матче, и я видел, что ничего он не делал специально.
Артем чтит «Спартак», он благодарен этому клубу. Ездил месяц назад на турнир выпускников. У него нет ненависти к «Спартаку».
Он, в принципе, просто игнорирует определенных людей, которые ему неинтересны. Артем говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться. Круг этих лиц он и определяет», – сказал Леонид Гольдман в разговоре с Нобелем Арустамяном.
Показательна его история про МакГиди и Эмери. Ну послал один другого, тот в ответ - и что? Такое рассказывать в 14 может забавно, а ему 34. Или как он выдумал, что 70% снимает и отправляют своим(или еще каким-то) женщинам, кажется очень далекая цифра от реальности. Или как он угрожает всем подряд и Геничу навалять, человек явно "хорошо разговаривает". Вот если бы он просто сказал, что спор был личным, то ок. Тоже некрасиво мб, но не быдляцки.
Я — сценарист в нём, я — режиссёр
Враг мой, бойся меня
«Я никогда не перейду в Зенит или ЦСКА» (с) Дзюба в 2013
В остальном, глобальной неприязни у меня к нему нет. То, что он мягко говоря, не умный – проблемы личного характера
Хотя Артемка пытался, ябедничал зенитовскому начальству, полицию на фанатов натравливал. Помним, помним