«У Дзюбы нет ненависти к «Спартаку». Он чтит клуб и благодарен ему». Представитель Артема о фанатах красно-белых

Представитель заявил, что у форварда нет ненависти к « ».

«Во-первых, надо думать о том, что говоришь и что ты делаешь на людях. Но Артем хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба – прирожденный киноактер. Да, про ролики двоякий смысл (улыбается).

Глобально с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь. Возможно, когда он потом расскажет, а он расскажет, всю историю переходов, карьеры, у них что-то поменяется, но сейчас многие факты просто выдуманы.

Например, с капитанской повязкой, то, что он специально наступил на шарф «Спартака». Это же абсурд. Я поклонник «Спартака» и был на том матче, и я видел, что ничего он не делал специально.

Артем чтит «Спартак», он благодарен этому клубу. Ездил месяц назад на турнир выпускников. У него нет ненависти к «Спартаку».

Он, в принципе, просто игнорирует определенных людей, которые ему неинтересны. Артем говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться. Круг этих лиц он и определяет», – сказал Леонид Гольдман в разговоре с .