«У Дзюбы нет ненависти к «Спартаку». Он чтит клуб и благодарен ему». Представитель Артема о фанатах красно-белых

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Нобель Арустамян агенты Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы заявил, что у форварда нет ненависти к «Спартаку».

«Во-первых, надо думать о том, что говоришь и что ты делаешь на людях. Но Артем хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба – прирожденный киноактер. Да, про ролики двоякий смысл (улыбается).

Глобально с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь. Возможно, когда он потом расскажет, а он расскажет, всю историю переходов, карьеры, у них что-то поменяется, но сейчас многие факты просто выдуманы.

Например, с капитанской повязкой, то, что он специально наступил на шарф «Спартака». Это же абсурд. Я поклонник «Спартака» и был на том матче, и я видел, что ничего он не делал специально.

Артем чтит «Спартак», он благодарен этому клубу. Ездил месяц назад на турнир выпускников. У него нет ненависти к «Спартаку».

Он, в принципе, просто игнорирует определенных людей, которые ему неинтересны. Артем говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться. Круг этих лиц он и определяет», – сказал Леонид Гольдман в разговоре с Нобелем Арустамяном.

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28 комментариев

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Сергей Круглов
Ответ Ебздрогыч
Но Артем хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба – прирожденный киноактер. В некоторых роликах он выступает даже в качестве режиссера, сценариста и продюсера
И оператора
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Сергей Круглов
Ответ Wiley Fox
А у Спартака и его болельщиков есть и должна быть ненависть и к дзюпе, и к карпину
Валера пофиг
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Andy Tucker
нормально сказано, но зачем через секретаря, а не напрямую. Например, те же слова в интервью Нобелю. 15 сек и дальше бы разнесли по интернету)
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sergspartak
Да ладно заливать то))
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Сергей Круглов
Ответ Hong Kil
Зарэмцы не заслуживают ненависть, это слишком сильное чувство. Они его не достойны.
Брысь с ветки!
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Сергей Круглов
Этот все , что знал рассказал, веры ему нет! Зная этого типА, на 200% уверен, что на шарф наступил специально и ни один настоящий поклонник Спартака ни когда не простит ему всего того, что тот наговорил
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Hong Kil
Зарэмцы не заслуживают ненависть, это слишком сильное чувство. Они его не достойны.
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jwbmwbqvih
Чтит он! Зачем тогда на шарф наступал? Один недалекий кинул,другой такой же наступил. Прощать ему можно было все,и скандалы с подписанием/не подписанием контракта,да даже его попытку в онлифанс можно забыть. Но то,что этот персонаж наступил на шарф клуба,который он,якобы,чтит,а потом чесал на всю страну,что случайно…нет уж. Как ходил на три буквы,так и будет ходить!
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Посмотрел все интервью Дзюбы. Не ожидал, что он настолько феерический… персонаж. Посмотрите, не пожалеете)) обосрал он там всех кого только можно и нельзя. Стал для меня именем нарицательным. Было у отца три сына и третий был совсем дзюба
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Мукунку хороший
В пекло тёмку вместе с представителем))
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Dan Kennedy
Мы заметили как у него язык подвешен, что его не хотят видеть болельщики многих клубов в России. Именно как человека, как футболист он один из сильнейших, вероятно даже сейчас. Да уже скорость не та, выносливость ниже, но выходит же и кладет трешку.

Показательна его история про МакГиди и Эмери. Ну послал один другого, тот в ответ - и что? Такое рассказывать в 14 может забавно, а ему 34. Или как он выдумал, что 70% снимает и отправляют своим(или еще каким-то) женщинам, кажется очень далекая цифра от реальности. Или как он угрожает всем подряд и Геничу навалять, человек явно "хорошо разговаривает". Вот если бы он просто сказал, что спор был личным, то ок. Тоже некрасиво мб, но не быдляцки.
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Wiley Fox
А у Спартака и его болельщиков есть и должна быть ненависть и к дзюпе, и к карпину
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Ильдар Фарукшин
Ответ евГений
У меня, как у болельщика Спартака, претензии к Дзюбе есть только за тот некрасивый переход в 2015 и несоответствие своих слов делу «Я никогда не перейду в Зенит или ЦСКА» (с) Дзюба в 2013 В остальном, глобальной неприязни у меня к нему нет. То, что он мягко говоря, не умный – проблемы личного характера
А шарф топтал как будто не видел
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Ильдар Фарукшин
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Влад Яшнов
Ото дня ко дню каждый раз новое мнение
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ARIGAMI ARIGAMI
Страх и ненависть в Дзюбе
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АРТУР АЛИЕВ
Я в этом фильме главный актёр
Я — сценарист в нём, я — режиссёр
Враг мой, бойся меня
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Геннадий Тимченко
это начинает напоминать историю Алвеса: Алвес рассказывает каждый раз новые версии событий, а адвокат Месси (защищающий Алвеса) параллельно излагает свои, никоим образом не совпадающие с множественными версиями Данни 🤦🤦🤦
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-1
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евГений
У меня, как у болельщика Спартака, претензии к Дзюбе есть только за тот некрасивый переход в 2015 и несоответствие своих слов делу

«Я никогда не перейду в Зенит или ЦСКА» (с) Дзюба в 2013

В остальном, глобальной неприязни у меня к нему нет. То, что он мягко говоря, не умный – проблемы личного характера
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-2
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Герман Ткаченко
Специально он на шарф наступил, всё же видели.
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Ебздрогыч
Глобально с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь.

Хотя Артемка пытался, ябедничал зенитовскому начальству, полицию на фанатов натравливал. Помним, помним
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Russ Ivan
Нащупывает почву, чтобы вернуться в СМ на административную должность после завершения карьеры...
+3
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therealgreenman
Началась подготовка к фундаменту «легенда - ветеран Спартака»
+8
-2
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Дмитрий Джи
Нам то не гони
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Raybay
у него уже есть представитель?
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