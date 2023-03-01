Укол – Тигиеву: «Ты со всеми разговариваешь. Толку от этого? ##### от Майами получил уже, молчи стой»

Теги Георгий Тигиев Амкал Антон Чужой Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Олег Майами Антон Петровский Сборная Медиалиги Медиафутбол

Между сборной Winline Медиалиги и «Амкалом» состоялся товарищеский матч (3:3).

Защитник «БроукБойз» и игрок сборной МФЛ Георгий Тигиев на протяжении игры нелестно высказался в адрес Антона Чужого и постоянно конфликтовал с игроками команды Германа.

На одно из высказываний Тиги ответил защитник «Амкала» Антон Петровский.

«Ты со всеми разговариваешь. Толку от этого? ##### от Майами получил уже, молчи стой», – сказал Укол.

Ранее между Олегом Майами и Тигиевым прошел поединок, в котором Георгий проиграл экс-нападающему «На Спорте».

Олег Майами победил Тигиева в поединке единогласным решением судей 

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1 комментарий

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Trash Talking
Тигиев совсем плох, если перешёл на уколы и разговаривает с ними
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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