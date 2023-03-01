Укол – Тигиеву: «Ты со всеми разговариваешь. Толку от этого? ##### от Майами получил уже, молчи стой»
Между сборной Winline Медиалиги и «Амкалом» состоялся товарищеский матч (3:3).
Защитник «БроукБойз» и игрок сборной МФЛ Георгий Тигиев на протяжении игры нелестно высказался в адрес Антона Чужого и постоянно конфликтовал с игроками команды Германа.
На одно из высказываний Тиги ответил защитник «Амкала» Антон Петровский.
«Ты со всеми разговариваешь. Толку от этого? ##### от Майами получил уже, молчи стой», – сказал Укол.
Ранее между Олегом Майами и Тигиевым прошел поединок, в котором Георгий проиграл экс-нападающему «На Спорте».
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