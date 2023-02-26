«Это 2Drots с «Амкалом» из-за денег. Не, ##### я тоже. Но сегодня, к сожалению, чисто за футбол». Тигиев о матче сборной Медиалиги с командой Германа

Защитник сборной Winline Медиалиги Георгий Тигиев высказался о предстоящем матче с «Амкалом».

– Сколько денег ты получишь за матч в сборной?

– Я не из-за денег. Это 2Drots с «Амкалом» из-за денег. Не, ##### (вру) я тоже из-за денег. Но сегодня, к сожалению, чисто за футбол. Сегодня забью или по ######### (лицу) Чужому (Антон Карпов, хавбек «Амкала» – прим. Sports.ru) дам.

– А что с Чужим?

– Он гнилой человек, – сказал футболист « ».

Сегодня состоится товарищеский матч между сборной и «Амкалом». Начало – в 20:00 по московскому времени.