Николай Осипов: «Мне странно слышать упреки со стороны комьюннити в том, что состоялся матч с «Амкалом»

Николай Осипов ответил на критику сборной Медиалиги за матч с «Амкалом».

«Мне очень странно слышать упреки со стороны комьюннити в том, что состоялся матч с «Амкалом». Хотя бы по той причине, что это была незапланированная история. В среду 22 числа Гера (Герман Эль Класико, – прим Sports) набрал и сказал, что у них отвалился соперник и [спросил], как мы смотрим на то, чтобы сыграть с «Амкалом» в воскресенье?

Я позвонил тренерскому штабу и все восприняли это как прикольную идею, чтобы посмотреть ребят, которые не были вызваны в сборную основным списком. Сформировался этот состав пацанов, и мы подтвердили «Амкалу» свою готовность поучаствовать, сыграть этот матч. Поэтому те критические ноты, которые сейчас звучат, они не имеют под собой никакого смысла. Матчи с командами анонсированные нами – они никуда не денутся и, может быть, даже на этой неделе получится дать анонс большой игре, которая грядет в конце марта», – сказал президент Медиалиги.