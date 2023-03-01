Георгий Тигиев: «Я не люблю «Амкал». Пару человек – провокаторы, особенно Чужой. Никогда в жизни туда не перейду»

Теги Георгий Тигиев Амкал Антон Чужой Winline Медиалига БроукБойз Сборная Медиалиги Медиафутбол

Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев рассказал о неприязни к «Амкалу».

«Я не люблю «Амкал». Не всех из этой команды, но пару человек – провокаторы конченные, особенно Чужой. Что он там [на поле] делал? Хотел с ним просто поговорить, а он в раздевалку убежал.

Наверное, думал, что я с ним драться начну. ### буду, но в «Амкал» никогда в жизни не перейду», – сказал Тига.

Ранее между сборной Winline Медиалиги, куда входит Тига, и «Амкалом» прошел товарищеский матч (3:3). Георгий нелестно высказался в адрес Чужого и постоянно конфликтовал с игроками команды Германа.

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