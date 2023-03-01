Защитник « » Георгий Тигиев рассказал о неприязни к «Амкалу».

«Я не люблю «Амкал». Не всех из этой команды, но пару человек – провокаторы конченные, особенно Чужой. Что он там [на поле] делал? Хотел с ним просто поговорить, а он в раздевалку убежал.

Наверное, думал, что я с ним драться начну. ### буду, но в «Амкал» никогда в жизни не перейду», – сказал Тига.

Ранее между сборной Winline Медиалиги, куда входит Тига, и «Амкалом» прошел товарищеский матч (3:3). Георгий нелестно высказался в адрес Чужого и постоянно конфликтовал с игроками команды Германа.