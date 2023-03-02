«Им популярность по мозгам ###### – в следующий раз кулаком ####». Акоп о Левшуке и Прокопе

Теги Амкал Winline Медиалига Fight Nights Прокоп Арсений Левшук «Акоп» Арсен Акопов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Защитник Fight Nights Арсен Акопов высказался о поведении Арсения Левшука и Прокопа в матче «Амкал»Сборная Медиалиги.

– Что произошло у тебя с Левшуком и Прокопом?

– Да, ничего, много разговаривают. Им, походу, популярность по мозгам ###### (ударила). В следующий раз кулаком #### (ударю).

– Кого? Левшука?

– Нет, Прокопа.

– А что он тебе сказал?

– Лишнего себе позволяет. 

– Пытался с ним разговаривать?

– Да о чем с ним говорить? Он камеру видит, и у него крыша едет, походу. Поверь, наедине со мной никто так разговаривать не будет, – сказал Акоп.

«Амкал» и сборная Медиалиги сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче

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