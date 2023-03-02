«Им популярность по мозгам ###### – в следующий раз кулаком ####». Акоп о Левшуке и Прокопе
Защитник Fight Nights Арсен Акопов высказался о поведении Арсения Левшука и Прокопа в матче «Амкал» – Сборная Медиалиги.
– Что произошло у тебя с Левшуком и Прокопом?
– Да, ничего, много разговаривают. Им, походу, популярность по мозгам ###### (ударила). В следующий раз кулаком #### (ударю).
– Кого? Левшука?
– Нет, Прокопа.
– А что он тебе сказал?
– Лишнего себе позволяет.
– Пытался с ним разговаривать?
– Да о чем с ним говорить? Он камеру видит, и у него крыша едет, походу. Поверь, наедине со мной никто так разговаривать не будет, – сказал Акоп.
«Амкал» и сборная Медиалиги сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче
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