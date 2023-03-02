Леонид Слуцкий: «Не хватает медийных людей в Медиалиге. Это все превращается в профессиональный футбол, но невысокого уровня»
Леонид Слуцкий высказал свое мнение о Winline Медиалиге и рассказал, чего ему в нем не хватает.
«Последний сезон Медиалиги превратился в то, что в нем играли люди, которые закончили в футболом: Шишкин, Янбаев, Гранат и т.д. Или же люди, которые не дошли до профессионального уровня: воспитанники ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и т.д.
С профессиональной точки зрения эти игры не вызывают интереса, т.к. там играют либо уже закончившие с футболом, либо нереализованные. На мой взгляд, долна быть идея именно в медиа. Например, если выходит играть сборная Казахстана, то я хочу видеть в ней Чебаткова и Сабурова [стендап-комики – прим. Sports.ru]. Я не хочу видеть тех, кто недавно играл за сборную Казахстана, потому что я могу посмотреть футбол более высокого уровня.
Мне не хватает медиа и медийных людей в Медиалиге. Это все превращается уже в профессиональный футбол, но невысокого уровня. Приколюхи – супер: красный мяч, чистое время должно быть вообще реализовано на профессиональном уровне.
Иногда думаешь, что вот такие штуки могли бы пригодиться как и PR-департаментам клубов, даже РПЛ, так и профессиональному спорту в целом», – сказал Слуцкий.
Я рандомные фамилии взял. Просто действительно не вызывают интерес полупрофи низкого уровня. Ну кто эти люди? Какой интерес аудитории к бывшему футболисту дубля/академии динамо/зенита или ещё кого. Лучше пусть запоминающеся отвратительно сыграет Козловский, чем средне и блекло (вставьте фамилию никому не известного футболиста медиа лиги)
Это как когда в ЛФЛ бегают профи-ветераны, какая она тогда ЛФЛ?
И в Медиалиге интересно, помимо блогеров, смотреть на известных людей в роли игроков, менеджеров или тренеров.
И чистое время, и буллиты вместо пенальти, и можно попробовать идею, когда вместо послематчевых пенальти постепенно снимаются по 1 игроку с каждой команды (вплоть до 1-на-1). И судья, объясняющий решения по спорному эпизоду в микрофон. Всё это любопытно.