Леонид Слуцкий: «Не хватает медийных людей в Медиалиге. Это все превращается в профессиональный футбол, но невысокого уровня»

Теги Роман Шишкин Ренат Янбаев Владимир Гранат Леонид Слуцкий премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Winline Медиалига Наши Парни Медиафутбол

Леонид Слуцкий высказал свое мнение о Winline Медиалиге и рассказал, чего ему в нем не хватает.

«Последний сезон Медиалиги превратился в то, что в нем играли люди, которые закончили в футболом: Шишкин, Янбаев, Гранат и т.д. Или же люди, которые не дошли до профессионального уровня: воспитанники ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и т.д.

С профессиональной точки зрения эти игры не вызывают интереса, т.к. там играют либо уже закончившие с футболом, либо нереализованные. На мой взгляд, долна быть идея именно в медиа. Например, если выходит играть сборная Казахстана, то я хочу видеть в ней Чебаткова и Сабурова [стендап-комики – прим. Sports.ru]. Я не хочу видеть тех, кто недавно играл за сборную Казахстана, потому что я могу посмотреть футбол более высокого уровня.

Мне не хватает медиа и медийных людей в Медиалиге. Это все превращается уже в профессиональный футбол, но невысокого уровня. Приколюхи – супер: красный мяч, чистое время должно быть вообще реализовано на профессиональном уровне. 

Иногда думаешь, что вот такие штуки могли бы пригодиться как и PR-департаментам клубов, даже РПЛ, так и профессиональному спорту в целом», – сказал Слуцкий.

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16 комментариев

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Гуселебедь
Кто помнит шоу из нулевых "Король ринга"? Там боксировали друг против друга актёры, музыканты и прочие медийные личности (Дятлов, Запашный, Джигурда, Епифанцев и т.д.). Понятно, что боксёрская школа была за спиной лишь у пары-тройки участников, и что в основном это было рубилово, а не бокс (особенно от Епифанцева). Но в том и был прикол. Никто не стал бы это смотреть, если бы участниками были бывшие профессиональные боксеры, или ноунеймы, которые подавали надежды, но не попали в сборную, и вот, они здесь.
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Гуселебедь
Согласен в данном случае. В том и фишка медиа-лиги, чтобы увидеть действительно медийных людей в новом облике. Узнать, что условный Григорий Лепс неплохо играет в защите (для любителя), а Александр Лойе так себе вратарь, но рыжий, потому ему и стоять)
Я рандомные фамилии взял. Просто действительно не вызывают интерес полупрофи низкого уровня. Ну кто эти люди? Какой интерес аудитории к бывшему футболисту дубля/академии динамо/зенита или ещё кого. Лучше пусть запоминающеся отвратительно сыграет Козловский, чем средне и блекло (вставьте фамилию никому не известного футболиста медиа лиги)
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Юрий Кечко
Ответ old folk
По фактам. Это как когда в ЛФЛ бегают профи-ветераны, какая она тогда ЛФЛ? И в Медиалиге интересно, помимо блогеров, смотреть на известных людей в роли игроков, менеджеров или тренеров.
Знаешь на самом деле как интересно сыграть против бывшего профика ?для таких вот кто выше спортшколы не прыгнул
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Юрий Кечко
Ответ old folk
По фактам. Это как когда в ЛФЛ бегают профи-ветераны, какая она тогда ЛФЛ? И в Медиалиге интересно, помимо блогеров, смотреть на известных людей в роли игроков, менеджеров или тренеров.
Ну они ведь в вышке лфл, все справедливо там и лучшие любители, для тех кто уровнем ниже есто лиги пониже
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Хызыр
Не медийных вообще не должно быть, иначе смысл? Я так и так не буду смотреть, просто смысл медиалиги, если там бывшие футболисты бегают? Они будут на голову выше медийных личностей в любом случае.
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Pertinax Gandi
Правильно. В одной команде Лепс, в другой Басков, в третьей Билан. А куда-то и Бузову можно заявить.
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old folk
По фактам.
Это как когда в ЛФЛ бегают профи-ветераны, какая она тогда ЛФЛ?
И в Медиалиге интересно, помимо блогеров, смотреть на известных людей в роли игроков, менеджеров или тренеров.
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Я всех их сделал
Ответ Budabuda
так Касильяс, Агуэро, Роналдиньо играют и никто против них ничего не говорит.
Так это звёзды с мировым именем, привлекающие аудиторию, а всякие ноунеймы из числа бывших профи нахрена там нужны. Главный показатель должен быть популярность и узнаваемость человека - если вы называете лигу "Медиа", то логично брать туда только медийных личностей, тех, кто имеет хоть какую-то осязаемую аудиторию, а не Шишкиных и Янбаевых, которых и в лицо то мало кто знает, а молодое поколение, основная аудитория Медиалиги, не знает и вовсе кто эти 40-летние мужики.
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v.belorussky
Прав, кстати, и в том, что медиалига может быть полигоном для обкатки всяких нововведений. Где ещё их проверять?
И чистое время, и буллиты вместо пенальти, и можно попробовать идею, когда вместо послематчевых пенальти постепенно снимаются по 1 игроку с каждой команды (вплоть до 1-на-1). И судья, объясняющий решения по спорному эпизоду в микрофон. Всё это любопытно.
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Sevuska
Приколюхи Слуцкого .
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An Kr
Ответ Patriarkh Kirill
У медиалиги единственный шанс есть, это гастролировать как цирк.
Дети любят цирк, поэтому игры медиалиги полны детей.
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v.belorussky
Он прав: если не будет знаменитостей, интерес быстро сдуется.
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Budabuda
так Касильяс, Агуэро, Роналдиньо играют и никто против них ничего не говорит.
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Patriarkh Kirill
У медиалиги единственный шанс есть, это гастролировать как цирк.
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ChefJhonnyMorgan
Логика есть
+6
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Ебздрогыч
Там вчера и сегодня один крайне медийный персонаж сделал все, чтобы присоединиться к Медиалиге и добавить ей медийности. Вместе со Слуцким будет самая веселая команда
+5
-9
-4
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