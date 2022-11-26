Мостовой о Слуцком в Медиалиге: «Почему нет? Он вписался в профессиональный футбол, никогда не играя на таком уровне»
Главный тренер Fights Nights Александр Мостовой высказался о шансах Леонида Слуцкого возглавить медийную команду.
«Почему бы и нет? Если он вписался в профессиональный футбол, никогда не играя на таком уровне сам, то в непрофессиональной медийной лиге тоже сможет работать. Футбол ведь везде одинаковый. Правила одни и те же, хотя в Медиалиге есть небольшие нюансы для создания шоу.
Не забывайте, что в Медиалиге почти все ребята прошли футбольные школы. Я сам с этим столкнулся. Просто они не смогли в определенном возрасте перейти на следующий уровень. Как это часто и бывает.
В футболе же все разбираются, но играть на высшем уровне способны единицы. Мне вначале тоже говорили, что в Медиалиге играют блогеры, но потом я увидел, какие там блогеры. Настоящие блогеры сидят на скамейке либо выходят на замену», – сказал Мостовой.
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