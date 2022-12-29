Кокорин о «Наших Парнях»: «Если бы я закончил карьеру, я со своими друзьями обязательно бы играл – а тут еще и платят»

Теги Ренат Янбаев Игорь Семшов Динияр Билялетдинов Арис Лимасол Александр Кокорин Winline Медиалига Наши Парни Медиафутбол

Александр Кокорин рассказал о том, как он относится к медиафутбольной команде РФС «Наши Парни».

– Как к «Нашим Парням» относишься? Нужно ли это все Семшову, Билялетдинову, Янбаеву?

– Ну, насколько я знаю – им дали денег, и они собрались.

– За 40 тысяч рублей бы приехал сам?

– С кайфом бы приехал, если бы я закончил карьеру – приехал бы поиграть вместе со своими друзьями. Ты бы и так, наверное, играл с друзьями после завершения карьеры – а тут еще и платят. Плюс еще просмотры, медийка.

– Слушай, ну их же в целом и так знают.

– Все равно, кого-то, конечно, знают. Но некоторых начинают забывать. Янбаев, например, никогда не лез во всякие медийные истории – а тут двигается, – сказал Кокорин.

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12 комментариев

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LLiriKK
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И тут про деньги! У Кокоши просто расстройство психики какое-то, которое не позволяет в себе «убить» нищего.
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Кеша
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Дааа , так похоронить свой талант, это ужас . В 31 год думать о первенстве аптеки . Семшов играл на высоком уровне до 36 , Семак до 38, Веретенников до 40, Хохлов до 35, Юрий Гаврилов до 44.
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Jeicob Harlon
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Зато честно
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Остап Бендер
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Ну он точно специалист по медийке)
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Великий Алонсо
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Можно сказать Кокорин уже закончил карьеру, играет в фермерском чемпе в полноги.
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psycho killer
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Новость не про Элтона Джона португальского, ага
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Великий Алонсо
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Hvaldimir
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Вот это настояший Наш парень!
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Цугундер Иваныч
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Другими словами Саша говорит, я закончил карьеру, но за это мне ещё и деньги платят😁😁
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psycho killer
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Гений, не меньше
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Арсений Элин
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Зачем сам себя обманывать....как футболист ты закончил...
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Пако
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Прагматик с Кипра.
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Подлый Интригант
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Кокорину невпервой играть за рубли)
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