Кокорин о «Наших Парнях»: «Если бы я закончил карьеру, я со своими друзьями обязательно бы играл – а тут еще и платят»
Александр Кокорин рассказал о том, как он относится к медиафутбольной команде РФС «Наши Парни».
– Как к «Нашим Парням» относишься? Нужно ли это все Семшову, Билялетдинову, Янбаеву?
– Ну, насколько я знаю – им дали денег, и они собрались.
– За 40 тысяч рублей бы приехал сам?
– С кайфом бы приехал, если бы я закончил карьеру – приехал бы поиграть вместе со своими друзьями. Ты бы и так, наверное, играл с друзьями после завершения карьеры – а тут еще и платят. Плюс еще просмотры, медийка.
– Слушай, ну их же в целом и так знают.
– Все равно, кого-то, конечно, знают. Но некоторых начинают забывать. Янбаев, например, никогда не лез во всякие медийные истории – а тут двигается, – сказал Кокорин.
12 комментариев