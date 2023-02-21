Андрей Тихонов: «Мне очень понравилась игра 2Drots, но болеть я буду за «Амкал», потому что красные»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Амкал 2Drots Winline Медиалига Наши Парни Медиафутбол

Андрей Тихонов рассказал, за кого болел бы в главном дерби медиафутбола «Амкал»2Drots.

– В матче «Амкала» и 2Drots за кого будете болеть?

– Я обычно ни за кого не болею – я смотрю футбол, потому что мне интересно смотреть. Я видел 2Drots, потому что есть такая команда – «Наши Парни» [команда РФС – прим. Sports.ru], которая играла с 2Drots. И мне понравилась у 2Drots игра, движение, скорости. За кого буду болеть? Не знаю, за «Амкал».

– Потому что красные?

– Потому что красные, – сказал Тихонов.

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11 комментариев

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prus_3
Действительно, как-то стремно болеть за дротов.
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Рашпель793
Ответ Gornostaev
Тихонов еще и этот цирк смотрит 😲!?
Вам заплатят и скажут, что вы смотрите это, вы тоже потом будете говорить, что смотрите такое и даже за кого-то болеете.
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Северный болельщик
Кубок легенд не прошёл бесследно
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Николай Бережной
Сектант...
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Konstantin Zorin
А это он о чём?
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Гуго
Мне только одному, когда вижу название 2Drots, хочется прочесть Задроты?
+1
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An Kr
Спартак на всю голову.
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Recreated
Дитятко малое, за красненьких болеть будет.
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леша коваленко
А я болею за ту команду, которая даст результат моему любимому Спартаку.
+1
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Владимир Морковский
Везет, Андрею. А я обычно смотреть не могу, потому что ни за кого не болею.
+8
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Gornostaev
Тихонов еще и этот цирк смотрит 😲!?
+3
-2
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