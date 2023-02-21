Андрей Тихонов: «Мне очень понравилась игра 2Drots, но болеть я буду за «Амкал», потому что красные»

Андрей Тихонов рассказал, за кого болел бы в главном дерби медиафутбола «Амкал» – 2Drots.

– В матче «Амкала» и 2Drots за кого будете болеть?

– Я обычно ни за кого не болею – я смотрю футбол, потому что мне интересно смотреть. Я видел 2Drots, потому что есть такая команда – «Наши Парни» [команда РФС – прим. Sports.ru], которая играла с 2Drots. И мне понравилась у 2Drots игра, движение, скорости. За кого буду болеть? Не знаю, за «Амкал».

– Потому что красные?

– Потому что красные, – сказал Тихонов.