Кузнецов о Слуцком в Медиалиге: «Адаптироваться будет сложно. Медийные люди не привыкли, чтобы ими командовали»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов оценил шансы Леонида Слуцкого возглавить медийную команду.

«Если Слуцкому будет интересно работать в Медиалиге, то пусть попробует. А если у него другие приоритеты, то он станет рассматривать предложения профессиональных команд. Работа в профессиональном и медийном футболе – это две совершенно разные вещи.

В профессиональном футболе больше дисциплины, а в медиа ее практически нет. Здесь можно не ходить на тренировки, но приходить на матчи. Можно не в полную силу выполнять упражнения, а это неправильно. И уровень футболистов, конечно, существенно отличается. Хотя есть и выпускники спортшкол, и игроки с опытом выступлений в Первой и Второй лигах, но все равно это не то.

Так что тренеру из профессионального футбола будет очень тяжело адаптироваться в Медиалиге. Особенно на первых порах. Будет много непонятного, во многом нужно будет перестраиваться. Медийные люди не привыкли, чтобы ими командовали и чему-то их учили», – сказал Кузнецов.