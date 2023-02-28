Давыдов приступил к тренировкам с «БроукБойз» в общей группе

Теги травмы Сергей Сергеевич Давыдов Winline Медиалига БроукБойз 1XBET Media Football League Медиафутбол

Форвард «БроукБойз» Сергей Давыдов приступил к тренировкам с командой в общей группе.

Нападающий присоединился к команде перед началом первого сезона Winline Медиалиги, однако весь второй сезон не играл из-за травмы.

Также Давыдов пропустил и 1XBET Media Football League в Казахстане из-за работы.

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