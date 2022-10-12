Давыдов – о восстановлении от травмы. «Встречайте, буду ломать и садиться всем на лицо. Уруру»

Теги Сергей Сергеевич Давыдов БроукБойз Родина Медиа Медиафутбол

Нападающий «БроукБойз» Сергей Давыдов рассказал о восстановлении от травмы.

«Ну что, ребятули! Всем Салам алейкум! Урурушки, ###!

Давыдов на месте, Давыдов врывается скоро, все, вот уже. Тренировочка, все чики-чики ###, встречайте.

По восстановлению все к доктору Тутову (игрок и врач «Броуков», – прим Sports.ru). Говорит, все, скоро в бой.

Так что встречайте, буду ломать и садиться всем на лицо. Уруру, ###.

Быть добру! Ждите! Ждите! Ждите! До скорых встреч», – сказал Сергей на видео в телеграм-канале «БроукБойз».

Напомним, что Давыдов получил травму в товарищеском матче против «Родины Медиа» перед финалом Olimpbet МКС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные