Давыдов – о восстановлении от травмы. «Встречайте, буду ломать и садиться всем на лицо. Уруру»
Нападающий «БроукБойз» Сергей Давыдов рассказал о восстановлении от травмы.
«Ну что, ребятули! Всем Салам алейкум! Урурушки, ###!
Давыдов на месте, Давыдов врывается скоро, все, вот уже. Тренировочка, все чики-чики ###, встречайте.
По восстановлению все к доктору Тутову (игрок и врач «Броуков», – прим Sports.ru). Говорит, все, скоро в бой.
Так что встречайте, буду ломать и садиться всем на лицо. Уруру, ###.
Быть добру! Ждите! Ждите! Ждите! До скорых встреч», – сказал Сергей на видео в телеграм-канале «БроукБойз».
Напомним, что Давыдов получил травму в товарищеском матче против «Родины Медиа» перед финалом Olimpbet МКС.
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