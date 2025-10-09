0

«Амкал» объявил о подписании Кокаева

Заурбек Кокаев стал игроком «Амкала».

«Очень рады видеть Заура в команде. Надеемся, что впереди нас ждёт только лучшее и все наши общие цели будут достигнуты», – говорится в заявлении клуба.

WINLINE Кубок Медиалиги Кокаев провел в Lotus Music. Защитник также выступал за Fight Nights и FC Bus.

В общей сложности Кокаев провел 36 матчей в турнирах Медиалиги.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Амкала»
